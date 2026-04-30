TNT : deux candidats en lice pour une nouvelle chaîne TV en Île-de-France, dont un déjà installé chez Free et Orange

Deux projets sont en course pour une nouvelle autorisation d’émettre sur la TNT francilienne : « Street & Style », porté par Juher Group, et « Le Média TV Île-de-France ». L’Arcom tranchera.

A la suite des chaines de BFM Paris et TV Pitchoun Paris IDF, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique franchit une nouvelle étape dans l’attribution d’une fréquence TNT locale en région parisienne. Après le lancement d’un appel aux candidatures le 18 février 2026, deux dossiers ont été jugés recevables et seront auditionnés publiquement le 24 juin prochain au siège du régulateur.

Les deux projets retenus sont portés par Juher Group avec « Street & Style » et par Le Média avec « Le Média TV Île-de-France », qui dispose déjà une chaîne TV linéaire sur les box de Free et d’Orange. Cette dernière, candidate malheureuse au renouvellement des places sur la TNT en 2025, avait d’ailleurs jugée la procédure de présélection de l’Arcom illégale. Elle retente donc sa chance cette fois sur la TNT locale. Cette phase d’audition doit permettre à l’Arcom, de départager les candidats et d’enrichir l’offre audiovisuelle locale sur la TNT francilienne.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox