WiFi Livebox : Orange annonce la correction d’un bug impactant fortement le débit d’abonnés sur leur iPhone 17

Après plusieurs semaines de perturbations pour certains abonnés, le bug WiFi touchant les iPhone 17 avec les Livebox 5 et certaines Livebox 4 appartient désormais au passé. Orange confirme que le problème de débits est corrigé.

Révélé en début d’année, un dysfonctionnement provoquait des ralentissements importants en Wi-Fi, avec des débits parfois limités à environ 50 Mb/s pour les abonnés d’Orange connecté à certaines Livebox avec leur nouvel iPhone 17. En cause, une incompatibilité entre les derniers smartphones d’Apple (iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max et iPhone Air) intégrant une nouvelle puce réseau et des box de l’opérateur, à savoir les Livebox 5 et des Livebox 4 fabriquées par Sercomm,

Selon iGen, qui a obtenu une confirmation d’Orange, « le bug réduisant les débits entre la dernière cuvée de téléphones et certaines box avait été résolu grâce à iOS 26.4 et une mise à jour firmware des box ». Une double correction donc, côté smartphone comme côté infrastructure, qui met fin à ce problème technique. Jusqu’ici, Orange recommandait une solution temporaire consistant à désactiver l’IPv6 pour retrouver des performances correctes, une manipulation qui pouvait toutefois entraîner des limitations pour certains usages. Cette étape n’est désormais plus nécessaire pour les abonnés ayant effectué les mises à jour.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox