Bouygues Telecom lance son option b.tv multi-écrans pour ses abonnés mobile

Après son lancement sur les offres Bbox fin mars, Bouygues Telecom étend son option b.tv multi-écrans aux forfaits mobiles. Une évolution qui permet désormais aux abonnés de profiter de la télévision sur plusieurs écrans, avec une expérience plus flexible et connectée.

Bouygues Telecom a lancé il y a deux jours son option b.tv multi-écrans pour ses abonnés mobile. Cette nouveauté arrive après un premier déploiement sur les offres Bbox, effectif depuis le 30 mars dernier via Bbox.

Sur mobile, l’option b.tv multi-écrans est proposée dans un cadre précis : elle coûte 4,99 € par mois avec le premier mois offert pour la plupart des forfaits, mais l’opérateur l’inclus pour les abonnés détenant un forfait Bouygues Telecom (donc hors B&You ou BiG) de 250 Go ou plus. Une activation est requise depuis l’espace client pour en profiter. A noter cependant, certains clients B&You se voient proposer l’option directement activée pour 2€ supplémentaires avec un mois offert, avec la possibilité de la refuser.

L’option b.tv multi-écrans permet de profiter des contenus TV sur plusieurs appareils, avec jusqu’à cinq accès simultanés pour un même foyer. Les utilisateurs peuvent regarder leurs programmes sur différents écrans : TV connectée, smartphone, tablette ou PC. Le service inclut plus de 180 chaînes en direct et plus de 30 chaînes en replay. Les fonctionnalités TV classiques sont également intégrées, comme le contrôle du direct, la reprise depuis le début d’un programme, et pour les offres Bbox, l’enregistrement dans le cloud.

Le service est disponible sur de nombreux équipements compatibles :

Téléviseurs Samsung (modèles 2020 ou plus récents)

Téléviseurs LG (modèles 2022 ou plus récents)

Android TV Sony et TCL, Google Chromecast, Clé b.tv sous Android TV 9 ou supérieur

Apple TV avec tvOS 26 ou supérieur

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox