Bouygues Telecom tire encore sur la corde avec une option TV payante ajoutée d’office aux forfaits mobile d’abonnés pour alourdir la facture

Bouygues Telecom continue d’ajouter des options payantes sans action des abonnés. Cette fois, une option TV multi-écrans à 2€/mois s’active automatiquement sur certains forfaits mobile. Le 1er mois est offert et il est possible de refuser l’offre.

Quelques jours après avoir déjà ajouté automatiquement une option de cybersécurité Norton à certains forfaits mobile, Bouygues Telecom remet ça. L’opérateur déploie actuellement une nouvelle évolution automatique de ses offres B&You, avec cette fois une option TV multi-écrans… et une hausse de prix à la clé. Plusieurs abonnés B&You ont en effet reçu un mail les informant que leur offre “s’enrichit” avec l’arrivée de l’option b.tv multi-écrans. Derrière cette formulation marketing, la réalité reste la même et peut déranger : un service supplémentaire… facturé.

Dans le détail, cette option permet d’accéder à la télévision sur plusieurs appareils en simultané, jusqu’à cinq écrans (smartphone, tablette, ordinateur ou TV connectée). Un usage familial qui existe déjà chez certains concurrents, mais qui devient ici un levier de monétisation supplémentaire. Le mécanisme est désormais bien rodé puisque l’option est ajoutée automatiquement, sans action de l’abonné, avec un premier mois offert. Passé ce délai, la facturation démarre à 2€ par mois supplémentaires, à compter du 13 juin 2026 dans les cas observés. Il est toutefois à noter que cette option déjà lancée pour les abonnés fixe, vient d’être commercialisée cette semaine sur le mobile pour les forfaits Bouygues Telecom 250 Go ou plus, au prix de 4,99€/mois. Il s’agit donc ici d’un avantage B&You puisque le prix est 2,99€ moins cher.

Comme pour les précédentes évolutions, l’abonné doit lui-même refuser cette modification s’il ne souhaite pas en bénéficier. Un lien de désinscription est proposé, avec une date limite fixée ici au 13 juillet 2026. Sans intervention, la hausse est donc appliquée automatiquement. Ce nouvel exemple s’inscrit dans une série de pratiques similaires observées depuis plusieurs années mais qui s’intensifie en 2026 .L’objectif est pour l’opérateur d’augmenter progressivement le revenu par abonné, en s’appuyant sur des ajouts de services présentés comme des “enrichissements”, mais qui se traduisent, in fine, par une facture plus élevée pour les clients qui ne réagissent pas à temps.

Source : @antoineguilbert

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox