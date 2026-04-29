Après un trimestre à zéro recrutement fixe et mobile, Free va-t-il relancer la machine en 2026 ?

Iliad donne rendez-vous le 21 mai pour la publication de ses résultats du premier trimestre 2026. Une échéance importante pour sa filiale Free qui devra montrer si elle parvient à repartir de l’avant commercialement après un dernier trimestre 2025 marqué par un coup d’arrêt sur les recrutements.

Le rendez-vous est pris, Iliad publiera ses résultats du premier trimestre 2026 le 21 mai prochain, une échéance particulièrement attendue dans un secteur où seul Orange a, pour l’instant, dévoilé ses performances trimestrielles, tandis que SFR vient à peine de publier ses résultats annuels 2025 avec retard.

Cette publication permettra de jauger si le groupe de Xavier Niel conserve sa dynamique de croissance, présentée comme la plus solide parmi les grands opérateurs européens depuis 4 ans. Mais au-delà des chiffres, c’est surtout la santé commerciale de Free qui sera scrutée. L’année 2025 a laissé une impression contrastée. Malgré un chiffre d’affaires en hausse, une singularité sur le marché français, l’opérateur a nettement ralenti ses recrutements (+200 000), aussi bien sur le mobile que sur le fixe, se faisant distancer par Orange et Bouygues Telecom sur ces deux segments.

Pire encore au quatrième trimestre 2025, Free n’y a enregistré aucun gain net d’abonnés Freebox ou Free Mobile, une situation rare dans son histoire. La publication du 21 mai permettra donc de voir si ce coup d’arrêt se prolonge ou si l’opérateur parvient à inverser la tendance. Il faut aussi noter que l’effet Free Max. ne se fera pas sentir lors de cet exercice. Lancée le 31 mars 2026, soit le tout dernier jour du trimestre, cette nouvelle offre illimitée produira un impact visible lors du deuxième trimestre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox