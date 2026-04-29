Des difficultés de souscription de dernière minute à Canal+ Foot ont privé des abonnés du match PSG-Bayern

Il ne faudra désormais plus l’oublier, l’affiche de Ligue des champions du mardi soir est toujours diffusée sur Canal+ Foot et celle du mercredi sur Canal+.

Mercredi soir, la demi-finale spectaculaire de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich (5-4) a laissé un goût amer à une partie des abonnés Canal+. En cause : la diffusion du choc sur Canal+ Foot, une chaîne optionnelle absente de certaines offres. Pris de court, plusieurs clients ont tenté de souscrire en urgence avant le coup d’envoi, mais se sont heurtés à des difficultés techniques. Des « lenteurs en ligne », selon le groupe, qui ont empêché certaines activations de dernière minute. Résultat , des abonnés pourtant fidèles se sont retrouvés privés d’une rencontre déjà qualifiée d’anthologique.

Malgré ces ratés, l’audience a été au rendez-vous. Canal+ Foot a rassemblé 2,9 millions de téléspectateurs, devenant la chaîne la plus regardée de la soirée devant les grandes chaînes gratuites. Ce type de de choix de diffusion n’est pourtant pas inédit. Depuis plusieurs années, Canal+ segmente la diffusion des compétitions européennes entre sa chaîne principale et ses déclinaisons thématiques. Pour mieux comprendre, le mardi soir l’affiche de Ligue des champions est sur Canal+ Foot et celle du mercredi sur Canal+. Pour le match retour, prévu mercredi prochain, la rencontre sera cette fois accessible sur la chaîne principale, quel que soit le niveau d’abonnement.

Source : Le Parisien

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox