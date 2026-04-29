Brut lance sa chaîne TV gratuite, disponible chez Orange, Bouygues Telecom et bientôt SFR, Free aux abonnés absents

Après avoir été racheté par le groupe CMA CGM, Brut cherche clairement à changer d’échelle, en transposant son ADN, à savoir un journalisme vidéo accessible et incarné, vers un modèle plus classique de télévision.

Une évolution qui illustre la convergence croissante entre médias sociaux et diffusion TV, dans un paysage où les frontières entre plateformes continuent de s’estomper. Brut annonce ce 29 avril franchir un nouveau cap dans son développement audiovisuel avec le lancement d’une chaîne de télévision linéaire, accessible gratuitement via plusieurs distributeurs, dont Orange et Bouygues Telecom, ainsi que sur des plateformes et environnements connectés comme Molotov, les univers TCL et LG Channels. Une disponibilité chez SFR et Samsung TV Plus est également annoncée prochainement. Mais aucune informations sur une prochaine arrivée chez Free. Aucun accord n’a été annoncé avec l’opérateur de Xavier Niel.

Avec cette chaîne, Brut passe d’un modèle 100 % numérique à une diffusion continue, 24 heures sur 24. La programmation repose sur l’ensemble de son catalogue, mêlant reportages, documentaires, interviews et formats de décryptage. Le média promet plus de 140 heures de contenus renouvelées chaque mois, avec une ambition claire : proposer une alternative au flux d’actualité en continu, en misant sur des formats plus contextualisés.

Un rendez-vous quotidien est également prévu chaque soir à 21h, incarné par plusieurs visages identifiés de la rédaction, parmi lesquels Lucas, Hugo, Flo, Canelle, Aymeric et Edouard. La chaîne servira aussi de relais à la couverture du Festival de Cannes 2026, un terrain déjà familier pour le média. Ce lancement s’inscrit dans un contexte particulier, puisqu’en En septembre 2025, Brut est passé sous le contrôle du groupe CMA CGM, déjà actif dans les médias via plusieurs acquisitions. Ce rapprochement vise à accélérer la diversification du groupe dans l’information et les contenus, tout en offrant à Brut des moyens supplémentaires pour élargir sa distribution au-delà des plateformes sociales.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox