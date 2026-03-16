Regarder la télévision en direct sur smartphone sans utiliser de data : la 5G Broadcast lancée cette année en France

TDF prépare le déploiement de la 5G Broadcast en France, la télévision mobile via la TNT arrive sur smartphone.

L’opérateur d’infrastructures TDF a profité du Mobile World Congress de Barcelone pour annoncer le passage à une nouvelle étape pour la télévision mobile. Après plusieurs années d’expérimentations, la technologie 5G Broadcast doit entrer dans une phase de déploiement opérationnel en France à partir de 2026.

Une télévision en direct sur smartphone, sans data

La 5G Broadcast permet de diffuser des chaînes de télévision directement sur les smartphones et tablettes par voie hertzienne, de manière similaire à la TNT. Contrairement au streaming classique, le contenu est envoyé simultanément à un nombre illimité d’utilisateurs sans saturer les réseaux mobiles.

Selon Karim El Naggar, directeur général de TDF cité par, le calendrier est désormais fixé : “Nous lançons le déploiement opérationnel de la 5G Broadcast dès 2026 : une vingtaine de sites en France dès cette année” avec l’ambition de couvrir plus de 8 millions d’habitants, puis une montée en puissance progressive jusqu’à fin 2028 avec plus de 320 sites partout sur le territoire et plus de 40 millions de personnes qui seront couvertes, affirme-t-il.

La technologie permet de recevoir la télévision en direct sans Wi-Fi, sans consommation de données mobiles, avec une latence réduite et une consommation d’énergie plus faible qu’un flux vidéo classique. L’autorité de régulation audiovisuelle Arcom a autorisé de nouveaux tests à Paris, Bordeaux et Nantes jusqu’en novembre 2026. Parmi les expérimentations marquantes figure celle réalisée pendant les Jeux olympiques de Paris 2024 avec France Télévisions. Ce test à grande échelle, réalisé via l’application InsTNT, a permis d’évaluer la diffusion sur smartphone dans un contexte de forte audience.

Une technologie testée dans toute l’Europe

La France n’est pas seule à s’intéresser à la télévision mobile hertzienne. Plusieurs opérateurs européens travaillent également sur la 5G Broadcast. En Italie, le groupe audiovisuel RAI a mené des expérimentations lors des préparatifs des Jeux olympiques d’hiver de Milano Cortina 2026, en partenariat avec l’Union européenne de radio‑télévision.

Au total, près de 25 expérimentations ont été menées dans 18 pays européens depuis 2017. Les acteurs du secteur se sont regroupés au sein de la 5G Broadcast Strategic Task Force, une initiative lancée par TDF et l’opérateur allemand Media Broadcast. L’objectif est de couvrir à terme environ 125 millions d’habitants dans plusieurs pays européens.

Pour les opérateurs de diffusion, la 5G Broadcast représente une évolution naturelle de la TNT. Elle permettrait de garantir un accès gratuit et fiable aux contenus audiovisuels, y compris en cas de saturation des réseaux mobiles. Les industriels poussent également les fabricants de smartphones à intégrer nativement cette technologie dans leurs appareils. Lors du Mobile World Congress, des entreprises comme Qualcomm, Motorola Mobility ou encore Xiaomi ont indiqué que les puces actuelles étaient déjà capables de supporter cette fonctionnalité.

Avec près de 8 600 pylônes et antennes en France, TDF dispose d’une infrastructure particulièrement adaptée pour déployer cette nouvelle technologie. L’opérateur, déjà incontournable pour la TNT, la radio FM et le DAB+, pourrait ainsi renforcer sa position sur la diffusion audiovisuelle mobile. Cette évolution intervient toutefois dans un contexte de réflexion sur l’avenir des fréquences UHF utilisées par la télévision. L’Union internationale des télécommunications doit notamment examiner en 2031 la possible réattribution d’une partie de ces fréquences au secteur des télécoms, un enjeu majeur pour l’avenir de la diffusion audiovisuelle terrestre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox