La chaîne Game one pourrait très vite renaître de ses cendres encore chaudes, un nouvel actionnaire serait sur le coup

L’arrêt de la chaîne avait provoqué une vive émotion, tant dans l’équipe que pour les fans, mais tout n’est peut-être pas fini.

L’espoir renaît pour un round 2 de Game One à la télévision. Officiellement arrêtée depuis le 31 décembre, Game One n’aurait peut-être pas dit son dernier mot. Selon une enquête de IGN, la chaîne emblématique du jeu vidéo pourrait connaître une résurrection rapide. Plusieurs solutions ont été envisagées, entre une diffusion sur Twitch, même une reprise par Xavier Niel... Sans qu’aucune ait donnée suite jusque-là. Cependant, en coulisses, un nouvel actionnaire disposant d’une solide expertise télévisuelle serait en effet sur le point de relancer la marque, avec une reprise potentielle dès le début de l’année 2026.

Une situation complexe

Une hypothèse qui peut surprendre tant la fermeture de Game One semblait acter la fin définitive de la chaîne. Pourtant, pour plusieurs sources internes, le scénario d’une renaissance est aujourd’hui crédible.

Le principal obstacle n’était pas la marque, mais le canal de diffusion Pour Léa, membre de l’équipe de Game One, la difficulté n’a jamais été de vendre la marque, mais de recréer un cadre de diffusion viable. « Le plus dur dans ce contexte ne serait pas de vendre la marque, mais de continuer à avoir un canal de diffusion télé. » Historiquement, Game One reposait sur des accords solides avec les opérateurs, qui rémunéraient la chaîne pour son intégration dans leurs bouquets. La disparition de ces contrats a fortement refroidi les investisseurs intéressés par la marque, d’autant que toute reprise impliquait de repartir de zéro.

« Aujourd’hui, si quelqu’un voulait racheter la marque Game One, il le ferait sans deal opérateur et devrait repartir de zéro. Or, personne ne prendra un tel risque dans le contexte actuel. » Selon une source interne anonyme citée par IGN, la fermeture de Game One s’inscrit dans une stratégie globale de Paramount, qui a mis fin à de nombreuses chaînes à l’international. « Paramount a fermé ses chaînes et a “nettoyé” ses canaux dans le monde entier. » L’objectif affiché était de préparer l’année 2026 comme un nouveau départ, centré sur le streaming.

Dans ce contexte, Paramount aurait acté l’arrêt de la chaîne tout en laissant la porte ouverte à une revente ultérieure de la marque. « Ils nous ont assuré qu’ils nous revendraient la marque Game One en 2026, mais sans les flux télé. » Un point bloquant pour de nombreux investisseurs, car sans diffusion, la valeur de Game One s’effondre. « C’est comme si tu achetais des taxis, mais sans la licence “taxi” pour rouler. », explique-t-elle.

Un nouvel actionnaire prêt à relancer Game One à l’antenne

La situation aurait toutefois évolué ces dernières semaines. Toujours selon cette source, un compromis aurait été trouvé avec un actionnaire disposant d’une véritable expertise télévisuelle, capable de renégocier les accords de diffusion.

« Pour les aider dans la démarche, j’ai donc mis en contact tous les actionnaires intéressés par la chaîne avec un dernier actionnaire qui, lui, dispose d’une vraie connaissance télévisuelle. » Résultat : un scénario de relance est désormais envisagé à court terme. « À l’heure d’aujourd’hui, je suis en mesure de dire qu’il y a de grandes chances que cet actionnaire-là réactive Game One dès les mois de février/mars 2026.Je dirais que cela a 60 % de chances d’arriver. »

Plus surprenant encore, cette éventuelle renaissance se ferait sans bouleverser l’identité de Game One. « Ce qu’il veut même, c’est garder les mêmes canaux pour les réactiver pour de bon. Le tout sans changer la grille des programmes et en réemployant toutes les équipes d’origine. » Une continuité assumée, motivée par l’efficacité d’un modèle réduit mais rentable. Pour cette source, Game One n’était pas un poids mort, mais une structure agile. « Les gens ne se rendent pas compte de ce que Game One réalise en étant “juste” une toute petite startup. »

À ce stade, aucune annonce officielle n’a été faite. La marque Game One, ainsi que ses déclinaisons, reste la propriété de Paramount. Selon l’INPI, elle devrait rester sous son contrôle au moins jusqu’en août 2026, avec un renouvellement possible.

Mais si les discussions en cours aboutissent, Game One pourrait bien renaître plus vite que prévu. Une résurrection encore incertaine, mais suffisante pour raviver l’espoir des fans d’une chaîne qui a marqué près de trente ans d’histoire du jeu vidéo à la télévision française.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox