Free va mettre fin à ses “séries spéciales” Freebox Pop S et Révolution Light, c’est le dernier jour pour en profiter à ce prix

“Derniers jours à ce prix”, annonce l’opérateur sur son site web.

Sans crier gare, les deux offres Freebox vont être remaniées avec un nouveau tarif. On peut en effet voir sur la page web de Free deux nouvelles bannières annonçant que les prix des Freebox Pop S et de la Révolution Light, ses deux séries spéciales, sont valables encore jusqu’au 13 janvier, soit aujourd’hui même.

Pour rappel, la Freebox Révolution Light est encore proposée à 19.99€/mois pendant 1 an puis 29.99€/mois, et a déjà eu des variations de prix auparavant. Pour la Freebox Pop S, comptez encore aujourd’hui 23.99€/mois sans engagement, les deux offres étant disponibles en exclusivité sur le web.

On peut donc envisager qu’une hausse de prix est prévue par l’opérateur dès demain, comme Bouygues Telecom l’a fait récemment avec sa B&You Pure Fibre. Pour l’heure, aucune information sur le changement de tarif qui sera appliqué.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox