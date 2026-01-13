Freebox Delta : les players Devialet défectueux et achetés par les abonnés ne seraient plus remplacés par Free

Des abonnés Freebox Delta confrontés à une mauvaise surprise : en cas de panne de leur player Devialet, dont ils sont propriétaires, Free n’assurerait plus son remplacement. En cause, l’arrêt de fabrication de l’enceinte connectée et la disponibilité limitée des pièces.

Après des années de bons et loyaux services, certains players Devialet d’abonnés Freebox Delta peuvent rendre l’âme. Naturellement, les utilisateurs se tournent alors vers leur opérateur, chez qui ils l’ont acheté, pour bénéficier d’un échange, mais des témoignages nous ont fait part d’un couac : Free refuserait de reprendre l’appareil.

Dans des échanges avec un conseiller Free Proxi, on peut ainsi lire que même si le player “a été acheté il y a plus de deux ans” et a “bénéficié d’un support technique complet pendant toute la durée de sa garantie et au-delà“, l’opérateur n’est “malheureusement plus en mesure d’assurer un échange de ce matériel”. Le conseiller avançant pour raison “l’évolution technique et la disponibilité des pièces“. L’appareil n’est en effet plus fabriqué, affirme le conseiller.

Ce dernier invite par ailleurs à migrer sur une offre Freebox Ultra, mettant en avant les divers avantages proposés par la solution haut de gamme de Free, ou de continuer à profiter des services via les applications Free TV, Netflix etc. sur téléviseurs connectés ou d’autres appareils. D’après Tiino, la situation durerait depuis le mois dernier et seuls les appareils en location seraient encore pris en charge en cas de panne.

Nous attendons une confirmation de l’opérateur quant à l’arrêt de support technique pour ce player Devialet, mais une telle migration ne serait pas forcément du goût de tout le monde. Notamment les abonnés Freebox Delta qui veulent gérer une solution domotique (le pack sécurité, ou une compatibilité Somfy…) depuis leur player Devialet.

Merci à Léo

