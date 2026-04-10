En lançant son nouveau forfait tout illimité, Free fait aussi évoluer ses avantages Freebox, voici ce qu’il faut savoir

Maintenant que Free Family intègre le nouveau forfait Free Max en son sein, quelles sont les règles ?

Avec le lancement de son nouveau forfait tout illimité, Free a revu les avantages accordés à ses abonnés box pour son nouveau forfait illimité. L’opérateur enrichit ainsi son programme Free Family, qui devient plus généreux et surtout plus flexible pour les foyers équipés de plusieurs lignes mobiles.

Le tarif est particulièrement agressif puisque ces forfaits peuvent être proposés à 19,99€/mois au lieu de 29,99€/mois, avec internet illimité en France métropolitaine mais aussi dans plus de 135 destinations. Une évolution qui accompagne directement le positionnement du nouveau forfait haut de gamme de l’opérateur.

Pour rappel, les abonnés à la Freebox Pop restent les mieux servis. Ils bénéficient notamment d’un premier forfait 5G+ illimité à 9,99€/mois sans limite de durée (au lieu de 19,99€/mois) puis de jusqu’à 3 forfaits supplémentaires au même prix pendant un an, puis 15,99€/mois ou, en alternative, d’un forfait 2€ gratuit Pour les détenteurs d’autres offres Freebox ou d’une Box 5G, les avantages restent solides, jusqu’à 4 forfaits 5G+ illimités à 9,99€/mois pendant un an, puis 15,99€/mois ou un forfait 2€ offert

Des conditions à connaître

Free met également en avant la simplicité d’utilisation de son programme. Les réductions les plus avantageuses sont appliquées automatiquement en fonction du nombre de lignes détenues.

L’offre Free Family reste encadrée par plusieurs limites, notamment une qui répond à la question de certains abonnés : peut on prendre 4 forfaits 5G illimités et 4 forfaits Max au tarif Free Family ? L’opérateur est clair là dessus : cette offre est valable “dans la limite de 4 forfaits Free 5G+ ou forfaits Free Max souscrits à compter du 01/10/2024 et après la souscription de l’offre Freebox“.

Rappelons également que cette offre est valable sous réserve de rattachement à l’offre Freebox/Box 5G dans un délai de 1 an à compter de la souscription au forfait Free 5G+ ou forfait Free Max. La réduction de 10€/mois pendant un an n’est valable qu’une seule fois, et n’est pas cumulables avec certaines offres, notamment la migration depuis une Série Free.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox