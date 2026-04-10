WiFi : ces deux routeurs hors-la-loi doivent être retirés d’urgence, l’ANFR appelle les utilisateurs à les rapporter

Attention si vous êtes équipé : deux modèles de routeurs Wi-Fi sont désormais dans le viseur de l’Agence nationale des fréquences. Jugés non conformes, ils doivent être retirés du marché français et rappelés auprès des utilisateurs.

Alerte aux routeurs WiFi hors-la-loi. L’Agence nationale des fréquences (ANFR) annonce ce 10 avril avoir officiellement demandé le retrait du marché français et le rappel de deux routeurs Wi-Fi : le MikroTik MANTBOX 52 15S et le Wavlink AERIAL HD6 AX1800. En cause, un non-respect des règles encadrant l’utilisation des fréquences radioélectriques, pourtant strictement régulées en Europe.

Dans le cadre de sa mission de surveillance du marché, l’agence a fait tester ces équipements par un laboratoire accrédité. Verdict, les deux modèles ne respectent pas les exigences liées à l’exploitation de la bande des 5 GHz, une portion clé du spectre utilisée notamment par le Wi-Fi. Cette bande repose sur des mécanismes techniques précis, destinés à éviter les interférences entre différents usages. Or, selon l’ANFR, ces dispositifs de partage du spectre ne sont pas correctement implémentés sur les routeurs concernés. En conséquence, leur utilisation pourrait générer des brouillages, avec un risque particulier pour des systèmes sensibles comme les radars météorologiques.

Face à ces manquements, les fabricants MikroTik et QING UG ont été mis en demeure de corriger la situation. À défaut d’action, l’autorité a franchi une étape supplémentaire en exigeant le retrait pur et simple des produits du marché français, ainsi que leur rappel auprès des consommateurs. Le message est également clair pour les distributeurs puisqu’en cas d’inaction des fabricants, ils doivent eux-mêmes retirer ces équipements de la vente, que ce soit en boutique ou sur les plateformes en ligne. La réglementation impose en effet de prendre toutes les mesures correctrices nécessaires dès lors qu’un produit est jugé non conforme. Enfin, l’ANFR appelle directement les utilisateurs concernés à agir. Si vous possédez l’un de ces routeurs, il est recommandé de vous rapprocher sans attendre de votre point de vente afin de connaître les modalités de retour ou de remplacement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox