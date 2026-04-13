RED by SFR annonce sa condamnation pour ses forfaits “à vie” avec 10 millions d’euros d’amende

SFR condamné : la justice sanctionne les promesses de prix « à vie » de RED by SFR.

Le feuilleton judiciaire autour des forfaits RED by SFR vient de connaître son épilogue. Dans un message publié aujourd’hui sur le compte X officiel de RED, SFR confirme sa condamnation par le tribunal correctionnel de Paris pour pratiques commerciales trompeuses. La publication est une procédure assez classique dans ce type de cas, les juges mettant généralement en place ce type de mesure pour une plus grande transparence.

Par un jugement rendu le 19 mars 2026, la justice a tranché : SFR est reconnu coupable d’avoir induit en erreur les consommateurs dans la promotion de ses forfaits RED by SFR. En cause, des arguments commerciaux utilisés entre 2017 et 2020, comme « sans condition de durée », « sans prix qui double au bout d’un an », « à vie » ou « garantie à vie ». Selon le tribunal, ces formulations ont pu laisser croire à une stabilité durable des prix, alors même que les tarifs ont ensuite augmenté. Résultat : une amende de 10 millions d’euros, dont 5 millions avec sursis.

Cette décision fait écho à une affaire bien connue des abonnés. À la fin des années 2010, RED by SFR avait séduit des centaines de milliers de clients avec des forfaits présentés comme stables dans le temps. Mais dès 2019, les hausses de prix se multiplient. Certains abonnés voient leur facture grimper de plusieurs euros par mois, parfois jusqu’à +75 % selon les cas.

Une situation vécue comme une trahison par de nombreux clients, qui s’est rapidement transformée en bataille judiciaire, portée notamment par UFC-Que Choisir. Pour sa défense, SFR avait tenté de minimiser sa responsabilité, évoquant des erreurs isolées ou des interprétations abusives de certaines communications, notamment sur les réseaux sociaux ou via des partenaires. L’opérateur contestait également l’usage officiel du terme « à vie ».

Des arguments qui n’ont pas convaincu le tribunal. Les juges ont estimé que ces messages, dans leur ensemble, étaient bien de nature à induire en erreur sur un élément essentiel : le prix. Au-delà du cas SFR, cette condamnation rappelle ainsi que les promesses marketing engagent juridiquement les opérateurs mais aussi que la notion de « prix à vie » ou équivalent ne peut être utilisée à la légère. Dans un marché ultra-concurrentiel, où les offres promotionnelles sont omniprésentes, cette décision pourrait inciter les opérateurs à plus de prudence dans leur communication.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox