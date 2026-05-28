Canal+ prépare de nouvelles évolutions sur les box d’Orange

Canal+ lance une campagne de recrutement de bêta-testeurs pour ses services sur les décodeurs Orange TV4, TV UHD 4K et TV6.

Canal+ cherche de nouveaux bêta-testeurs parmi les abonnés utilisant les décodeurs TV d’Orange. Une nouvelle campagne de tests va être lancée à partir de la mi-juin afin d’évaluer les prochaines évolutions du service sur plusieurs modèles de décodeurs de l’opérateur historique.

Sont concernés les utilisateurs disposant d’un Décodeur TV4, Décodeur TV UHD 4K ou Décodeur TV6. Le groupe invite les abonnés intéressés à rejoindre son panel de testeurs afin de partager leurs retours d’expérience avant le déploiement plus large des nouveautés. Les participants sélectionnés seront ensuite contactés directement par les équipes de Canal+.

Ce type de programme permet généralement de tester en avant-première de nouvelles fonctionnalités, des améliorations d’interface ou encore des optimisations techniques sur les services TV. Les abonnés souhaitant candidater peuvent s’inscrire via le formulaire dédié, disponible sur cette page.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox