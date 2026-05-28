France 4 menacée, fusion avec Radio France… les pistes radicales étudiées par France Télévisions

Delphine Ernotte a présenté en interne trois scénarios de rupture pour France Télévisions, avec à la clé des suppressions de chaînes, une possible fusion avec Radio France et plusieurs centaines de millions d’euros d’économies.

L’audiovisuel public pourrait entrer dans une phase de transformation radicale. Selon des informations révélées par L’Opinion, Delphine Ernotte a présenté mardi, lors d’un conseil d’administration à huis clos de France Télévisions, trois scénarios de rupture destinés à générer plusieurs centaines de millions d’euros d’économies.

Suppressions de chaînes, fusion avec Radio France, recentrage sur l’information ou encore plans de départs volontaires : toutes les options semblent désormais sur la table alors que le gouvernement pousse à accélérer la réforme du service public audiovisuel.

Trois scénarios pour réduire drastiquement les coûts

Ces pistes de travail auraient été élaborées à la demande du ministère de la Culture, dans un contexte de fortes tensions budgétaires et politiques autour de l’audiovisuel public.

D’après le document présenté aux administrateurs et aux représentants des salariés, les économies envisagées pourraient atteindre entre 180 et 300 millions d’euros par an selon les scénarios retenus. Le premier scénario, baptisé en interne « scénario Alloncle », s’inspire directement des conclusions de la récente commission d’enquête parlementaire très critique envers France Télévisions.

Cette hypothèse prévoit notamment la suppression de France 4, l’arrêt de Slash, la plateforme numérique destinée aux jeunes adultes et une réduction des achats de programmes externes.

L’objectif serait de réduire le périmètre du groupe audiovisuel public afin de diminuer ses dépenses structurelles. Contrairement aux estimations avancées par certains parlementaires, les économies potentielles seraient évaluées à environ 300 millions d’euros nets par an, notamment en raison des pertes publicitaires liées à la disparition de certains programmes de divertissement.

Une fusion avec Radio France également envisagée

Le second scénario repose sur une mutualisation plus poussée entre France Télévisions et Radio France.

Dans cette configuration, les contenus resteraient globalement inchangés pour le public, mais l’organisation interne serait profondément remaniée avec une plateforme numérique commune, mutualisation des moyens techniques, une réduction de l’encadrement, l’automatisation accrue grâce à l’intelligence artificielle ou encore un vaste plan de départs volontaires. Les économies espérées atteindraient environ 180 millions d’euros par an.

Cette piste relance indirectement le vieux projet de rapprochement entre les différents acteurs de l’audiovisuel public français, régulièrement évoqué ces dernières années sans jamais réellement aboutir.

Un recentrage massif sur l’information

Le troisième scénario apparaît comme le plus stratégique sur le plan éditorial. Inspiré des modèles adoptés par certains médias publics européens dans des contextes de crise, il consisterait à recentrer France Télévisions autour de sa mission d’information.

Cela passerait notamment par une fusion entre France 3 et Franceinfo, avec une réduction importante des contenus de divertissement et de création. Selon les projections internes évoquées par L’Opinion, cette réorganisation pourrait générer jusqu’à 230 millions d’euros d’économies annuelles.

Ces réflexions interviennent après plusieurs mois de polémiques autour du coût et du fonctionnement de l’audiovisuel public. Le gouvernement chercherait également à désamorcer le sujet avant l’élection présidentielle de 2027, alors que la privatisation partielle ou totale de France Télévisions revient régulièrement dans le débat politique.

En interne, la direction ferait valoir qu’une transformation profonde pourrait permettre d’éviter des mesures encore plus brutales dans les prochaines années. Pour l’heure, aucun arbitrage définitif n’a été rendu par l’État, mais la simple présentation de ces scénarios montre que des changements majeurs sont désormais envisagés pour l’avenir de France Télévisions.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox