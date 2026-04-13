Amazon revoit son service gaming Luna inclus dans Prime, certains jeux bientôt inaccessibles

Amazon revoit entièrement sa plateforme de cloud gaming. Moins de choix, moins de liberté, et des jeux achetés bientôt inaccessibles via le service.

Le virage est confirmé pour Amazon. Avec les récents changements apportés à Amazon Luna, la plateforme de cloud gaming simplifie drastiquement son fonctionnement… mais au prix de plusieurs sacrifices pour ses utilisateurs. Derrière cette refonte, c’est toute la philosophie du service qui évolue.

Depuis le 10 avril, Luna ne propose plus d’achats de jeux à l’unité. Exit également les abonnements tiers comme Ubisoft+ ou Jackbox, ainsi que l’intégration des boutiques externes. Désormais, le service repose sur deux piliers un accès à certains jeux inclus avec Amazon Prime et un abonnement Luna Premium à 9,99 dollars par mois donnant accès à un catalogue tournant.

Une simplification assumée, qui transforme Luna en plateforme entièrement contrôlée par Amazon, avec une sélection de jeux imposée et régulièrement renouvelée. Cette transition n’est pas anodine, surtout pour les utilisateurs les plus investis. Un changement qui impactera certains abonnés Freebox puisque Luna et plus globalement Prime Gaming est inclus dans les offres Freebox Ultra et Freebox Delta, et offert pendant trois mois aux abonnés Freebox Pop et Freebox Ultra Essentiel.

Ce qui change concrètement pour les joueurs

D’abord, la fonctionnalité « Bring Your Own Library » disparaît. Elle permettait de jouer via Luna à des jeux déjà achetés sur d’autres plateformes comme EA, Ubisoft ou GOG. À partir du 3 juin 2026, ce ne sera plus possible. Ensuite, les jeux achetés directement sur Luna ne seront plus jouables via le service après le 10 juin 2026. Un point crucial, même si Amazon précise que ces titres resteront accessibles via les plateformes tierces associées comme l’EA App, GOG Galaxy ou Ubisoft Connect.

Autrement dit, les joueurs ne perdent pas totalement leurs jeux… mais perdent leur accès via Luna. Les abonnements Ubisoft+ et Jackbox souscrits via Luna vont également disparaître, la firme indique par ailleurs qu’ils seront renouvelés une dernière fois puis automatiquement annulés, sans facturation après cette échéance. Pour continuer à en profiter, les utilisateurs devront passer directement par les éditeurs concernés.

Même logique pour les sauvegardes : Amazon laisse une fenêtre de 90 jours après le 10 juin pour les télécharger. Mais attention, leur compatibilité avec d’autres plateformes n’est pas garantie. Point sensible : aucun remboursement n’est prévu pour les jeux achetés via Luna. Amazon justifie cette position en expliquant que les titres restent accessibles via les comptes liés sur les plateformes partenaires. Une nuance importante, mais qui risque de laisser un goût amer à certains utilisateurs.

En parallèle, certains abonnés pourraient recevoir une offre gratuite à Luna Premium à partir du 10 juin, histoire d’accompagner la transition. Avec cette refonte, Amazon fait un choix clair : privilégier la simplicité et le contrôle, au détriment de la flexibilité. Fini l’écosystème hybride mêlant achats, abonnements tiers et bibliothèques personnelles. Luna devient une plateforme fermée, basée sur un catalogue maison et une expérience unifiée. Un virage stratégique qui pourrait séduire les nouveaux utilisateurs… mais qui risque aussi de faire grincer des dents chez les joueurs les plus fidèles.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox