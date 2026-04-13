M6 bientôt vendu ? TF1 et BFM seraient prêts à en découdre

M6 bientôt vendu ? Le dossier serait relancé après l’échec de 2022.

Le feuilleton autour de la vente de M6 n’est visiblement pas terminé. Selon plusieurs informations concordantes, le groupe pourrait finalement changer de mains plus tôt que prévu, alors que le précédent projet avait échoué en 2022. Selon les informations de Challenges, la maison mère de M6, Bertelsmann envisagerait de céder sa filiale française d’ici la prochaine élection présidentielle, soit avant mai 2027. Un calendrier nettement avancé par rapport aux plans initiaux.

Cela laisserait environ un an aux différents acteurs intéressés pour se positionner et tenter de conclure une opération qui s’annonce complexe. Pourquoi relancer ce dossier maintenant ? Le paysage audiovisuel a évolué depuis l’échec de la fusion entre TF1 et M6 en 2022. À l’époque, l’Autorité de la concurrence avait bloqué le rapprochement, craignant une position dominante sur le marché publicitaire.

Mais selon son président Benoît Cœuré cité par nos confrères, les conditions auraient changé. La montée en puissance des plateformes de streaming et l’évolution des usages pourraient rebattre les cartes et rendre une opération plus acceptable aujourd’hui. Malgré l’échec passé, le groupe Bouygues, propriétaire de TF1, serait de nouveau intéressé par un rapprochement avec M6. Une fusion entre les deux groupes créerait un géant de la télévision en France, capable de rivaliser davantage avec les plateformes internationales. Mais Bouygues ne serait pas seul sur les rangs.

Le groupe CMA CGM, déjà très actif dans les médias ces derniers mois, pourrait également tenter sa chance. Après avoir mis la main sur plusieurs titres de presse et chaînes comme BFM et RMC, l’armateur poursuit sa stratégie de diversification. L’acquisition de M6 représenterait une nouvelle étape majeure dans cette expansion.

Ce possible rachat intervient dans un contexte particulièrement chargé pour Bouygues. En effet, en parallèle de ce dossier, sa filiale Bouygues Telecom est engagée dans des discussions autour d’un éventuel rachat de SFR, aux côtés d’Orange et de Free. Deux opérations d’envergure, à plusieurs milliards d’euros, qui pourraient profondément transformer le paysage des télécoms… et des médias en France.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox