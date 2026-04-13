Orange : la prise de contrôle de MasOrange définitivement autorisée, la place de numéro 1 en Espagne lui tend les bras

Le feu vert est tombé. La Commission européenne a officiellement validé le rachat de MasOrange par Orange, permettant à l’opérateur français de prendre le contrôle total de sa filiale espagnole. Une étape clé dans une opération stratégique à plusieurs milliards d’euros.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, la Commission indique avoir examiné l’opération dans le cadre de la procédure simplifiée prévue par le règlement européen sur les concentrations. Résultat : aucun problème de concurrence n’a été identifié. L’analyse porte principalement sur les marchés des télécommunications fixes et mobiles en Espagne. Mais selon Bruxelles, l’impact de cette prise de contrôle reste limité sur la structure du marché. En clair, le rachat ne bouleverse pas l’équilibre concurrentiel existant.

Orange renforce son ancrage en Espagne

Avec cette validation, Orange peut désormais avancer sereinement dans son projet de rachat des 50 % restants de MasOrange, jusqu’ici détenus par le consortium Lorca (KKR, Cinven, Providence). Pour rappel, MasOrange est née en 2024 de la fusion entre Orange Espagne et MásMóvil. Cette coentreprise s’est rapidement imposée comme un acteur majeur du marché espagnol, avec plusieurs millions d’abonnés sur le fixe et le mobile.

En mettant la main sur l’intégralité du capital, Orange confirme sa volonté de faire de l’Espagne un pilier central de sa stratégie européenne. Le groupe cherche ainsi à consolider ses positions sur ses marchés clés, dans un contexte de recomposition du secteur des télécoms. L’accord, évalué à 4,25 milliards d’euros, doit permettre à Orange de simplifier la gouvernance de MasOrange et d’accélérer les prises de décision. Un point crucial dans un marché où la concurrence reste intense, notamment sur les prix et les offres convergentes.

Ce rachat s’inscrit aussi dans une tendance plus large : celle de la consolidation du marché européen des télécoms. Longtemps freinée par les autorités de régulation, elle semble aujourd’hui plus acceptable, comme le montre cette validation rapide par Bruxelles. Avec cette opération, Orange envoie un signal clair : le groupe veut grandir en Europe, quitte à investir massivement. Entre ce dossier espagnol et d’autres projets en cours, notamment en France, l’opérateur multiplie les initiatives pour gagner en taille et en efficacité.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox