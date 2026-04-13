Le saviez-vous : beaucoup d’abonnés Freebox oublient ces trois manipulations simplissimes qui sécurisent leur WiFi

Protéger sa connexion sans fil repose souvent sur des gestes simples. Pourtant, une majorité d’internautes ne les applique toujours pas, et chez Free, ça se fait en quelques clics.

D’après une enquête menée en 2025 auprès de plus de 3 000 personnes, 72 % des utilisateurs n’ont jamais changé leur mot de passe Wi-Fi. Une tendance en recul par rapport aux années précédentes, signe que les bonnes pratiques sont de moins en moins suivies. Autre constat préoccupant : 89 % des répondants n’ont jamais mis à jour leur routeur, les privant des correctifs de sécurité essentiels. Enfin, 75 % n’ont jamais vérifié les appareils connectés à leur réseau, laissant potentiellement la porte ouverte à des intrusions.

Ces actions, pourtant basiques, peuvent considérablement renforcer la sécurité de votre réseau domestique. Par exemple, mettre à jour votre box est souvent aussi simple qu’un redémarrage. Pour les abonnés Freebox, cela peut se faire en débranchant et rebranchant le serveur, ou directement via Freebox Connect ou l’application Free, en cliquant sur votre Server puis sur le bouton dédié.



Changer son mot de passe Wi-Fi est tout aussi rapide. Depuis l’application Free ou Freebox Connect, il suffit d’accéder à la section Réseau, puis de modifier les paramètres de sécurité en quelques clics.

Autre réflexe important : vérifier quels appareils utilisent votre connexion. Cette information est accessible via Freebox OS ou l’application Free, ce qui permet de repérer rapidement un appareil inconnu ou suspect. Pour Freebox OS, vous pouvez retrouver notre article dédié ici. Quant à l’application Free, c’est assez simple, cliquez sur votre serveur, puis sur la section appareils connectés.

En résumé, quelques minutes suffisent pour sécuriser efficacement votre réseau Wi-Fi. Des gestes simples, mais encore trop souvent négligés, qui peuvent pourtant éviter bien des problèmes. Si nous avons présenté les moyens pour le faire chez Free, ces trois manipulations sont évidemment possibles pour d’autres opérateurs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox