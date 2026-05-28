Fibre et mobile : les opérateurs télécoms lèvent le pied sur les investissements

Les opérateurs télécoms français investissent toujours massivement, mais nettement moins qu’auparavant. En parallèle, la guerre des prix reprend dans le mobile, pesant sur les revenus du secteur, affirme l’Arcep.

Le marché français des télécoms entre dans une phase de ralentissement. À l’occasion de son rendez-vous annuel « Telconomics », l’Arcep a publié son observatoire 2025 des marchés télécoms et des prix des services fixes et mobiles. Le constat est clair : les investissements des opérateurs continuent de baisser, tandis que les revenus du secteur commencent eux aussi à reculer.

Les investissements télécoms chutent encore

En 2025, les opérateurs télécoms et les towercos ont investi 10,3 milliards d’euros hors achats de fréquences. Un niveau qui reste élevé historiquement, mais qui marque une baisse de 15 % sur un an.

Il s’agit de la quatrième année consécutive de recul des investissements dans le secteur. Cette diminution s’explique principalement par le ralentissement des grands déploiements de réseaux, notamment sur la fibre et la 5G. Les dépenses consacrées aux infrastructures très haut débit fixes et mobiles atteignent encore 5,1 milliards d’euros, soit la moitié des investissements totaux, mais elles chutent de près de 19 % en un an.

Le rythme des déploiements fibre commence désormais à ralentir fortement. En 2025, 1,8 million de nouveaux locaux ont été raccordés à la fibre optique contre 2,6 millions en 2024. Une baisse logique selon l’Arcep, alors que plusieurs territoires arrivent progressivement à la fin des grands chantiers de couverture.

Même tendance du côté du mobile : environ 6 100 nouveaux sites ont été déployés en 2025, contre 8 300 l’année précédente. Le marché semble ainsi entrer dans une phase plus mature, après une décennie d’investissements massifs dans les infrastructures numériques françaises.

Les revenus des opérateurs reculent

Autre signal important : les revenus des opérateurs sur le marché de détail baissent pour la première fois depuis plusieurs années. Le chiffre d’affaires global du secteur recule de 1,6 % en 2025, principalement à cause du mobile.

Le revenu des services mobiles diminue de 3,5 % sur un an après six années de croissance continue. La facture moyenne par carte SIM baisse également pour atteindre 14,3 euros HT par mois, soit 60 centimes de moins qu’en 2024. Cette évolution s’explique notamment par une baisse des prix des forfaits mobiles, en particulier sur le milieu de gamme. Entre décembre 2024 et décembre 2025, les prix des offres mobiles ont reculé de 2 %.

Le marché mobile français reste donc extrêmement concurrentiel, avec des opérateurs toujours engagés dans une guerre tarifaire intense, affirme le régulateur.

Le fixe résiste mieux grâce à la fibre

Sur le fixe, la situation apparaît plus stable. Le revenu des services fixes ne recule que de 0,3 % en 2025 après plusieurs années de croissance. Les offres fibre continuent de soutenir le marché, même si leur progression ralentit. Les abonnements haut et très haut débit représentent désormais 85 % des revenus du fixe. Leur chiffre d’affaires progresse encore de 1,8 %, mais cette hausse est nettement moins forte qu’en 2024.

La facture moyenne d’un abonnement internet fixe atteint 36,9 euros HT par mois, soit seulement 30 centimes de hausse sur un an. L’Arcep note également un phénomène plus rare ces dernières années : les prix catalogue des offres internet diminuent à nouveau. Entre fin 2024 et fin 2025, les tarifs des abonnements fixes pour les nouveaux clients ont baissé de 2 %, notamment grâce au recul des prix des offres sans télévision.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox