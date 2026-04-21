Orange intègre désormais son WiFi intelligent dans sa Livebox S

Orange continue d’améliorer l’efficacité énergétique de ses équipements réseau. L’opérateur vient en effet d’étendre sa fonctionnalité de Wi-Fi économe à la Livebox S, une évolution jusqu’ici réservée à ses modèles plus récents.

Selon les informations rapportées par MacGeneration, la Livebox S bénéficie désormais du « Wi-Fi intelligent » dans sa version la plus avancée. Une intégration qui vise à réduire la consommation électrique des box internet sans dégrader l’expérience utilisateur.

Le Wi-Fi intelligent d’Orange n’est pas nouveau. Cette technologie permet déjà d’optimiser automatiquement la connexion en orientant les appareils vers la meilleure bande de fréquence, entre 2,4 GHz et 5 GHz, en fonction des besoins et de l’encombrement du réseau. La nouveauté, introduite avec la Livebox 7, repose sur une gestion plus fine de la bande des 5 GHz. Concrètement, celle-ci peut être désactivée automatiquement lorsqu’elle n’est pas nécessaire, afin de limiter la consommation d’énergie. Dès que le réseau en a besoin, notamment en cas de saturation de la bande 2,4 GHz, elle est réactivée et les appareils compatibles y sont basculés.

D’après Orange, ce fonctionnement permet de réduire la consommation instantanée de la box de 25 à 30 %, sur des périodes pouvant aller jusqu’à 12 à 15 heures par jour. Une optimisation loin d’être anodine, alors que les box internet restent allumées en permanence dans la majorité des foyers.

Cette fonctionnalité est activée par défaut une fois déployée, et fonctionne de manière totalement transparente pour l’utilisateur. Aucun réglage n’est nécessaire, même s’il est possible de vérifier son activation via l’interface de gestion de la Livebox ou les applications mobiles de l’opérateur. Contrairement à d’autres évolutions, cette nouveauté ne passe pas par une mise à jour visible du firmware. Elle est activée à distance par Orange, ce qui explique un déploiement progressif chez les abonnés.

Tous les utilisateurs ne sont toutefois pas concernés. L’opérateur précise que la fonction n’est pas activée dans certaines configurations spécifiques, notamment en présence de décodeurs TV anciens connectés en Wi-Fi ou de répéteurs, afin d’éviter tout risque de perturbation. La Livebox S, incluse dans les offres fibre d’entrée de gamme d’Orange et de Sosh, rejoint ainsi les modèles plus avancés de l’opérateur dans cette logique d’optimisation.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox