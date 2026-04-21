Google Chrome : supprimez très vite ces extensions qui siphonnent vos données

Derrière des extensions en apparence légitimes se cache une opération de piratage capable d’accéder à vos comptes Google.

Une nouvelle campagne de cyberattaque cible directement les utilisateurs de Google Chrome. Plus d’une centaine d’extensions malveillantes ont été identifiées sur le Chrome Web Store, mettant potentiellement en danger des milliers d’internautes. Selon les chercheurs de Socket, 108 extensions frauduleuses ont été repérées sur la boutique officielle du navigateur. Ensemble, elles totalisent environ 20 000 installations et s’inscrivent dans une opération coordonnée visant à voler des données et à prendre le contrôle de comptes en ligne.

Ces extensions ne ressemblent pas à des logiciels malveillants classiques. Elles se présentent comme des outils parfaitement crédibles : jeux, traducteurs, assistants pour YouTube ou TikTok, ou encore clients pour Telegram.

Dans la plupart des cas, elles fonctionnent normalement, du moins en apparence. Ce comportement est volontaire : il permet de rassurer l’utilisateur et d’éviter toute suspicion. Certaines affichent même des notes correctes sur le Chrome Web Store. Une fois installées, ces extensions peuvent s’activer automatiquement au lancement du navigateur. Elles communiquent ensuite avec des serveurs distants pour recevoir des instructions.

Leur objectif principal est de récupérer des jetons d’authentification Google. Ces éléments permettent d’accéder à des services comme Gmail ou Google Drive sans avoir besoin du mot de passe. En clair, un pirate peut se connecter à vos comptes en se faisant passer pour vous.

Certaines extensions vont encore plus loin. Elles peuvent injecter du code malveillant dans les pages web consultées, modifier leur affichage, rediriger vers des sites frauduleux ou surveiller l’activité de l’utilisateur en temps réel. Dans d’autres cas, elles exploitent les données stockées dans le navigateur, comme les cookies, pour détourner des sessions actives sur des services en ligne. Cela permet par exemple d’afficher un faux compte contrôlé par le pirate à la place de celui de l’utilisateur.

D’après les analyses, cette opération serait liée à un malware d’origine russe proposé sous forme de service, un modèle connu sous le nom de « malware-as-a-service ». Plusieurs indices, comme des commentaires en russe dans le code, pointent vers cette piste. Les chercheurs ont signalé ces extensions à Google. Malgré cela, certaines restent encore accessibles sur le Chrome Web Store au moment de la publication des analyses.

Que faire pour se protéger ?

Face à cette menace, les experts recommandent de supprimer immédiatement toute extension suspecte, en particulier celles listées dans le rapport des chercheurs. Il est également conseillé de vérifier l’activité de ses comptes en ligne et de modifier ses mots de passe en cas de doute.

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Plus largement, limiter le nombre d’extensions installées et éviter celles qui demandent des autorisations excessives permet de réduire les risques. L’activation de la double authentification reste également une mesure essentielle pour sécuriser ses comptes.

Source : 01net

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox