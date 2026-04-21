Rachat de SFR : un casse-tête géant pour migrer 25 millions d’abonnés, Bouygues, Free et Orange planchent sur cette étape très complexe

Et si le plus compliqué attendait Bouygues Telecom, Free et Orange au-delà du rachat de SFR et de la nécessité d’obtenir toutes les autorisations réglementaires ?

Le plus délicat dans le rachat de SFR n’est pas le prix, mais sera à n’en pas douter la migration. D’après Le Figaro, cette étape s’annonce comme la plus complexe de toute de toute l’opération menée par Orange, Free et Bouygues Telecom. Car une fois la vente validée, il faudra encore transférer 25 millions d’abonnés, des infrastructures réseau, des fréquences et des systèmes informatiques vers chacun des opérateurs. Un chantier titanesque qui pourrait débuter fin 2027 et durer plus de deux ans, ce qui dépasse largement les précédents du secteur : à titre de comparaison, la migration de La Poste Mobile et ses 2,5 millions d’abonnés, sans réseau propre, avait déjà pris plus d’un an. Dans le cas de SFR, tout est imbriqué, ce qui rend le découpage particulièrement délicat. Un proche du dossier évoque même une “complexité diabolique”.

Pour encadrer cette transition, le trio planche sur une structure commune chargée de piloter la migration technique. Cette entité devrait fonctionner avec une gouvernance indépendante et des données cloisonnées afin d’éviter tout risque d’entente illégale, un point sur lequel les autorités seront extrêmement vigilantes. « C’est à l’agenda des négociations des prochaines semaines », a indiqué l’un des trois opérateurs. En toile de fond, le reste du projet avance. La répartition du capital est déjà fixée à 42 % pour Bouygues Telecom, 31 % pour Free, 27 % pour Orange et une première phase réglementaire devrait s’étaler jusqu’à fin 2027, période durant laquelle SFR continuera d’opérer normalement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox