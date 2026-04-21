Free Mobile fait son Max pour séduire, partager son compte, c’est du “vol” ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

Free veut attirer l’oeil et c’est bien normal

Free accélère la promotion de son nouveau forfait Free Max. Entre diffusion d’une publicité TV décalée via Reef et campagne d’affichage dans les rues, l’opérateur met en scène sa “nouvelle révolution mobile” pour faire connaître au plus grand nombre son offre illimitée en France et à l’international. Certains semblent cependant très enclins à voir l’émergence de publicités comme une preuve que Free aurait du mal à vendre son nouveau forfait, notamment en mettant en avant le prix plus avantageux pour les abonnés Freebox… C’est tout de même fort de café de reprocher cela à Free, quand c’est une astuce commune a énormément d’enseignes…

L’enveloppe illimitée en voyage, “à quoi bon” ?

Passer à l’illimité à l’international ou en France, pour les vacances ou pour une période courte, c’est possible chez Free Mobile et les abonnés au forfait 5G+ n’auront pas à garder leur offre plus longtemps que nécessaire. Mais comme depuis le lancement de l’offre, certains continuent de ne pas voir l’intérêt notamment d’un abonnement illimité dans le cadre d’un voyage. Décidément, Free a encore du boulot pour convaincre avec son offre premium, même si plusieurs voient dans sa proposition une possibilité de réel confort.

Les plateformes de partage de compte, c’est du vol ?

La lutte contre le partage de comptes franchit une nouvelle étape dans le football français. La Ligue de football professionnel vient d’obtenir en justice la condamnation de la plateforme Spliiit, accusée de faciliter le partage d’abonnements à Ligue 1+ en dehors du cadre autorisé. Par une ordonnance de référé rendue le 15 avril 2026, le tribunal judiciaire de Paris a donné raison au groupe LFP. Les juges ont estimé que l’activité de Spliiit constituait un « trouble manifestement illicite », en raison de son rôle dans la mise en relation d’utilisateurs pour partager des abonnements payants. Une décision qui pourrait faire date, et inspirer d’autres plateformes à attaquer Spliiit, mais surtout qui divise : certains considèrent qu’il s’agit surtout d’un moyen de réduire la facture tout en payant un service, d’autres considèrent qu’il s’agit de “vol” pur et simple.

La redevance copie privée va trop long ?

Les ayants droit proposent une hausse marquée de la redevance sur les appareils électroniques, avec des tarifs en forte augmentation et l’arrivée des ordinateurs dans le dispositif. Une évolution encore en discussion. Si la hausse de tarif est déjà critiquée en soi, l’intégration des ordinateurs au sein de cette redevance fait aussi beaucoup parler d’elle…

Si SFR est vendu, le déluge ?

Six mois après le rejet d’une première offre à 17 milliards d’euros, Bouygues Telecom, Free (groupe Iliad) et Orange relancent l’offensive pour s’emparer de SFR, et font mouche. Les trois opérateurs ont annoncé l’ouverture de négociations exclusives avec Altice France, avec une offre désormais portée à 20,35 milliards d’euros. Et avec cela, forcément, les inquiétudes liées à un retour à trois opérateurs reviennent aussi…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox