Orange va accélérer l’industrialisation d’innovations à grande échelle grâce à un nouveau partenariat 100% français

L’opérateur historique français annonce un partenariat stratégique avec ZEBOX afin de transformer plus rapidement les technologies émergentes en solutions concrètes pour les grandes organisations comme les entreprises, avec un accent fort sur l’IA, la data et les infrastructures numériques.

Orange muscle sa stratégie d’innovation ouverte en s’associant à ZEBOX, l’accélérateur fondé par le groupe CMA CGM. Ce rapprochement vise à “co-développer et déployer à grande échelle des solutions technologiques innovantes au service de la transformation de grandes organisations”, selon le communiqué publié le 15 avril. En devenant le 18e partenaire de ZEBOX, l’opérateur entend renforcer les synergies entre son écosystème industriel et celui des startups accompagnées par l’accélérateur.

Dans un communiqué, Orange met en avant une complémentarité assumée entre ses capacités industrielles et “la capacité d’innovation des startups accompagnées par ZEBOX”. L’ambition est clairement affichée : “accélérer la transformation de technologies émergentes en solutions concrètes, déployables à grande échelle”, notamment dans les secteurs où opèrent Orange et CMA CGM. Concrètement, Orange accède à un réseau international de startups tandis que ZEBOX bénéficie de “la présence mondiale, les infrastructures et les écosystèmes d’Orange pour accélérer le passage à l’échelle des solutions”.

Sur le plan opérationnel, les deux partenaires travailleront de concert pour “identifier, tester et industrialiser des technologies à fort potentiel”, en ciblant des domaines stratégiques comme les infrastructures digitales, l’intelligence artificielle, la data, la cybersécurité ou encore le numérique responsable. Orange promet notamment de s’appuyer sur “la puissance de ses infrastructures télécoms” pour permettre aux startups de proposer des solutions immédiatement exploitables à grande échelle.Au-delà du simple partenariat, le dispositif ouvre un accès direct aux réseaux, plateformes et bases clients d’Orange dans de nombreux pays, offrant ainsi de nouveaux terrains d’expérimentation. L’opérateur évoque également un levier pour développer des cas d’usage autour de l’IA “dans une approche responsable fondée sur la confiance, la transparence et une vision long terme”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox