Canada : 5G partout, data incluse ou illimitée, appels… tout ce qui attend les abonnés au forfait Free 5G+ ou Free Max là bas

Alors que Free Mobile vient récemment d’élargir la liste des destinations accessibles en roaming, désormais réservées à son offre Free Max, une interrogation subsiste pour les abonnés en général : quels usages sont réellement possibles une fois sur place ? Entre data incluse, appels, SMS, réseaux partenaires, 4G, 5G ou encore VoLTE, il n’est pas toujours évident de s’y retrouver. Pour clarifier la situation, nous analysons chaque semaine une ou plusieurs destinations comprises dans Free Max à 29,99€/mois, ainsi que dans le forfait historique à 19,99€ lorsque c’est applicable, afin de détailler concrètement les conditions d’utilisation à l’étranger.

Pays très prisé aussi bien par les touristes que par les étudiants ou les travailleurs, le Canada figure parmi les destinations où Free Mobile propose du roaming avec des conditions qui varient sensiblement selon le forfait. Disponible à la fois dans Free Max et dans le forfait Free 5G+, ce territoire garantit une expérience globalement satisfaisante, malgré des différences marquées concernant la data. Entre volume limité ou usage illimité, qualité des réseaux et accès aux technologies récentes, voici précisément ce que peuvent attendre les abonnés une fois arrivés sur place.

Data aux États-Unis : inclus ou illimité selon le forfait

Avec l’offre Free Max, les utilisateurs bénéficient d’un accès à internet mobile sans restriction au Canada. À l’inverse, les détenteurs du forfait Free 5G+ disposent d’une enveloppe mensuelle de 35 Go, au-delà de laquelle la consommation est facturée 0,50€/Mo. Un point particulièrement avantageux pour les usages intensifs, dans un pays où les services numériques sont omniprésents : navigation GPS, Uber, streaming, réseaux sociaux, traduction ou partage de connexion.

Concrètement, les États-Unis représentent l’une des destinations où Free Max se révèle particulièrement pertinent pour éviter toute limitation liée au volume de data. En revanche, pour les communications classiques, les deux offres se montrent largement similaires, avec des services globalement inclus, ce qui rend l’utilisation sur place beaucoup plus simple.

Depuis le Canada:

Appels fixe et mobile vers les Canada : inclus

Appels fixe et mobile vers la France : inclus

Appels vers Europe et DOM : 2,19€/min

Appels vers le reste du monde : 2,19€/min

Appels fixe et mobile reçus : inclus

Côté messages :

SMS envoyés et reçus : inclus

MMS envoyés et reçus : inclus

Des conditions bien plus avantageuses que dans de nombreuses destinations, avec une quasi-absence de surcoût pour les usages classiques.

5G, VoLTE et réseaux : il y a du choix

Ce point mérite une attention particulière. Free Mobile s’appuie sur un large éventail d’opérateurs partenaires, parmi lesquels les principaux sont Freedom Mobile, Rogers, Bell, Vidéotron et Telus, ainsi que d’autres acteurs. Ces réseaux offrent des infrastructures robustes et bien déployées à travers le territoire, en particulier dans les grandes villes. En pratique, le smartphone se connecte automatiquement au réseau le plus pertinent, avec un accès à la 4G/LTE, mais aussi à la 5G NSA, proposée par l’ensemble des partenaires.

Autre aspect à ne pas négliger : à l’image de la 2G en France, la 3G est en cours d’abandon au Canada depuis l’an dernier. Cette évolution entraîne une dépendance accrue à la 4G et à la VoLTE pour les appels, notamment dans certaines zones. Point positif, tous les opérateurs partenaires prennent en charge la VoLTE, ce qui permet de téléphoner dans de bonnes conditions, à condition de disposer d’un smartphone compatible. Dans les faits, cela se traduit par des débits élevés, une connexion stable dans les grandes agglomérations et une qualité d’appel améliorée, avec une contrainte essentielle : posséder un appareil compatible VoLTE pour éviter toute interruption de service.

Avant le départ, Free recommande d’ailleurs à ses abonnés de vérifier attentivement les conditions de leur offre et d’anticiper leurs usages. L’opérateur précise notamment : « Prenez connaissance de tous vos tarifs à l’étranger (appels, SMS, MMS et enveloppe internet incluse). Si besoin, optez pour le Forfait Free 5G+ ou le Forfait Free Max, les forfaits parfaits pour voyager ». Une fois sur place, Free indique également qu’un SMS informatif est envoyé automatiquement : « Free vous enverra dès les premières minutes qui suivent votre arrivée un SMS (gratuit), reprenant les informations essentielles pour communiquer depuis votre destination ». Enfin, malgré l’intégration de nombreuses destinations dans ses forfaits, l’opérateur invite à adopter une utilisation prudente : « Sur place, privilégiez le plus souvent possible la connexion Wi-Fi pour naviguer sur internet et passer vos appels/envoyer des messages via les messageries instantanées ».

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox