M6 : son PDG s’offre une forte hausse de salaire et fait grincer des dents

À l’approche de l’assemblée générale du 28 avril du groupe M6, la question de la rémunération du président de son directoire,David Larramendy, s’invite dans les débats. Une augmentation significative de ses revenus est soumise au vote, dans un contexte de tensions internes et de discipline budgétaire.

Entre rattrapage assumé par la direction et malaise en interne, la revalorisation de la rémunération de David Larramendy ne passe pas inaperçue. Selon La Lettre, les revenus du dirigeant devraient nettement augmenter dans le cadre du renouvellement de son mandat pour trois ans, soumis au vote des actionnaires. Il serait ainsi prévu de porter sa part fixe de 750 000 à 900 000 euros, soit une hausse de 20 %, tandis que la part variable atteindrait également 900 000 euros, contre 750 000 actuellement. À cela s’ajoute l’attribution d’actions gratuites, portant le plafond total à 1,8 million d’euros. Sur une période plus longue, nos confrères soulignent souligne que la rémunération de David Larramendy a progressé de 82 % en cinq ans, notamment depuis sa nomination à la présidence du directoire en avril 2024.

Cette revalorisation serait défendue comme un « rattrapage » par le comité des rémunérations, qui met en avant la transformation numérique du groupe, la progression du streaming et les performances d’audience. Mais cette hausse suscite des interrogations en interne. Comme le souligne La Lettre, elle intervient alors qu’un plan d’économies de 80 millions d’euros d’ici 2030 a été annoncé et que les rémunérations des salariés ont peu progressé, voire reculé ces dernières années. Malgré une marge opérationnelle solide, les résultats financiers du groupe sont en baisse en 2025, avec un recul du bénéfice net et de l’EBITDA, renforçant le contraste pointé par plusieurs observateurs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox