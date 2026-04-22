Un bug gênant identifié sur les Freebox en mode bridge, Free annonce un correctif imminent

Un dysfonctionnement technique touche certains abonnés Freebox depuis plusieurs mises à jour : les serveurs DNS IPv6 de l’opérateur ne répondent plus correctement dans un cas précis. Le problème, signalé sur le bugtracker officiel de Free, est désormais reconnu en interne et une correction est déjà annoncée.

Depuis le firmware 4.9.17, plusieurs abonnés Freebox constatent une anomalie avec les DNS IPv6 de Free. Les tests réalisés montrent des requêtes qui échouent alors que les mêmes opérations fonctionnent parfaitement via les DNS IPv4 de l’opérateur. Free a finalement apporté une réponse claire via son bugtracker. Selon un développeur, “les requêtes DNS vers ces serveurs ne fonctionnent actuellement plus lorsque la box est configurée en mode bridge”. Un cas d’usage relativement avancé, mais courant chez les utilisateurs souhaitant déléguer la gestion réseau à un équipement tiers.

Bonne nouvelle toutefois, le correctif est déjà prêt. Free indique que le problème “a été corrigé dans le prochain firmware (4.9.19)”. En attendant son déploiement, les abonnés concernés peuvent contourner le bug en repassant temporairement sur des DNS IPv4 ou en utilisant d’autres serveurs IPv6. Ce nouvel incident s’inscrit dans une séquence de mises à jour rapprochées côté Freebox Server, la version actuelle étant la 4.9.18.1.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox