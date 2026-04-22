Iliad annonce le lancement de sa 5G+ en Italie à l’occasion d’un événement majeur

Après avoir investi plus de 4 milliards d’euros dans son infrastructure mobile en Italie depuis 2018, iliad franchit une nouvelle étape en lançant la 5G autonome à l’occasion du Fuorisalone 2026 à Milan. L’opérateur veut montrer, sur le terrain, ce que cette technologie peut apporter dans un environnement dense et fortement sollicité.

Iliad accélère en Italie sur le terrain de la 5G. L’opérateur a annoncé mi-avril le lancement de la 5G autonome, dite 5G SA, à l’occasion du Fuorisalone 2026, dont il est partenaire technique. Avec cette annonce, le groupe affirme devenir le deuxième opérateur mobile du pays à proposer cette technologie, en s’appuyant sur un cas d’usage concret au cœur de l’un des rendez-vous les plus fréquentés de la Design Week de Milan.

Après avoir déjà mis en avant le déploiement du Wi-Fi 7 en 2025, l’opérateur entend désormais confirmer son avance technologique avec la 5G Standalone. Pour cette expérimentation grandeur nature, Iliad met son réseau au service de la gestion des inscriptions et des accès à certains événements du Fuorisalone. Le dispositif repose sur le “Fuorisalone Passport”, un passeport numérique qui permet aux visiteurs de s’enregistrer une seule fois puis d’utiliser un QR code unique pour accéder aux événements de la Brera Design Week. L’ambition est claire : fluidifier l’entrée des visiteurs, y compris lors des pics d’affluence. Selon iliad, l’enregistrement devient instantané, ce qui réduit les files d’attente et les retards, même lorsque des milliers de personnes sont connectées en même temps pour consulter des informations ou partager du contenu. L’opérateur veut ainsi démontrer que la qualité de service de la 5G autonome peut maintenir un haut niveau de fiabilité dans un contexte particulièrement chargé.

Au-delà de l’événement lui-même, cette démonstration sert surtout de vitrine technologique. La 5G autonome se distingue de la 5G non autonome par le fait qu’elle ne repose plus sur le cœur de réseau 4G pour gérer les connexions. En clair, le smartphone communique directement avec l’infrastructure 5G, ce qui permet de réduire la latence, d’améliorer la réactivité du réseau et de mieux absorber un très grand nombre d’appareils connectés simultanément. C’est ce qu’Iliad met en avant aujourd’hui pour présenetr sa 5G+ avec usages plus fluides dans des domaines comme le cloud gaming, la réalité augmentée ou encore les appels vidéo en ultra haute définition. Sans oublier le “network slicing”, ou découpage du réseau, une technologie qui permet de créer des partitions logiques dédiées à certains services, afin de leur garantir des ressources spécifiques sans dégrader l’expérience des autres utilisateurs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox