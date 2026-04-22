Paramount veut regrouper toutes ses plateformes, dont Paramount+ et Pluto TV, pour faire face aux géants concurrents

Le groupe Paramount mise sur la convergence de ses services pour offrir une expérience plus fluide, des recommandations plus pertinentes et une meilleure exploitation de son immense catalogue.

Le paysage du streaming continue de se transformer, et le projet de Paramount Global l’illustre bien. Le groupe prévoit de fusionner plusieurs de ses services pour proposer une expérience plus cohérente et, surtout, plus compétitive face aux géants du secteur.

Un grand ménage dans les plateformes

D’ici mi-2026, Paramount+, Pluto TV et BET+ devraient fonctionner sur une seule plateforme technologique unifiée, affirme le directeur des revenus de Paramount dans une interview pour The Wrap.

L’idée est simple : mettre fin à la fragmentation actuelle. Aujourd’hui, les utilisateurs doivent naviguer entre plusieurs applications, parfois redondantes, avec des interfaces et des recommandations différentes. Demain, tout sera regroupé dans un même écosystème.

Cette convergence ne se limite pas à un simple regroupement technique. Paramount veut surtout améliorer la découverte de contenus. Grâce à une plateforme unique, les algorithmes pourront mieux analyser les habitudes de visionnage et proposer des recommandations plus pertinentes.

L’idée est aussi de mieux exploiter un catalogue immense, encore largement sous-utilisé selon le groupe. Aujourd’hui, une partie importante des contenus reste difficilement accessible en raison de la dispersion des services. Demain, tout sera centralisé, au moins techniquement, rendant la navigation plus intuitive et plus efficace.

Différentes stratégies

Dans cette logique, BET+ sera directement intégré à l’écosystème de Paramount+ dès juin, permettant à son audience fidèle de bénéficier d’une technologie plus avancée et d’une expérience enrichie. Pluto TV, de son côté, va évoluer en profondeur avec davantage de contenus à la demande, une interface modernisée et une meilleure adaptation aux usages mobiles.

En clair, Paramount veut offrir une alternative plus lisible face à des concurrents comme Netflix ou Disney+, qui misent déjà sur des plateformes unifiées.

De son côté, Pluto TV, service gratuit financé par la publicité, va être profondément remanié grâce à l’intégration à une même plateforme technique que Paramount+ dans un premier temps. Paramount prévoit d’y investir massivement notamment pour enrichir le catalogue à la demande, moderniser l’interface et développer des fonctionnalités liées à la publicité et au commerce intégré.

Au-delà du confort utilisateur, cette transformation répond surtout à un enjeu économique. En unifiant ses plateformes, Paramount pourra mieux suivre les comportements des utilisateurs et proposer des recommandations plus précises, des campagnes publicitaires mieux ciblées et des outils de mesure d’audience plus complets pour les annonceurs. Un grand chantier à l’heure ou Paramount devrait acquérir Warner (et donc HBO Max), mais le groupe l’affirme : ce projet n’impactera pas les discussions puisque toutes les procédures réglementaires sont suivies.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox