Vers la plus grande fusion de l’histoire des télécoms ? Deutsche Telekom veut créer le numéro 1 mondial

Deutsche Telekom pourrait fusionner avec T-Mobile US. Si elle se concrétise, l’opération donnerait naissance à un acteur dominant à l’échelle mondiale.

Selon des informations de Bloomberg, Deutsche Telekom étudie un projet de fusion d’ampleur avec sa filiale américaine T-Mobile US. Une opération qui, si elle se concrétise, pourrait bouleverser l’équilibre mondial des télécoms et donner naissance au plus gros opérateur mobile de la planète.

Le scénario envisagé repose sur la création d’une nouvelle holding qui détiendrait les actions des deux groupes. Cette structure serait contrôlée conjointement par les actionnaires actuels de Deutsche Telekom et de T-Mobile US, avec une double cotation envisagée aux États-Unis et en Europe.

L’objectif est clair : réunir sous une même bannière deux entités déjà étroitement liées, Deutsche Telekom contrôlant aujourd’hui environ 53 % de sa filiale américaine. Une telle fusion permettrait d’unifier la stratégie du groupe et de simplifier sa structure capitalistique, tout en renforçant sa visibilité auprès des investisseurs.

Un futur géant mondial des télécoms

Si le projet aboutit, le nouvel ensemble dépasserait des mastodontes comme China Mobile en termes de valorisation boursière. À eux deux, Deutsche Telekom et T-Mobile US pèsent déjà plusieurs centaines de milliards de dollars.

L’un des principaux moteurs de cette réflexion réside dans l’écart de valorisation entre les deux entreprises. T-Mobile US, très dynamique sur le marché américain, bénéficie de multiples financiers plus élevés que sa maison mère. Une fusion permettrait de gommer cette différence et de mieux refléter la réalité économique du groupe, dont une grande partie des profits provient désormais des États-Unis.

Ce rapprochement offrirait aussi une puissance financière accrue, facilitant le financement de futures acquisitions ou d’investissements massifs dans les infrastructures.

Des obstacles politiques et réglementaires majeurs

Reste que le projet est loin d’être acquis. Le gouvernement allemand, via sa participation directe et celle de la banque publique KfW, détient près de 28 % de Deutsche Telekom. Il dispose donc d’un pouvoir décisif sur toute opération stratégique.

Des garanties pourraient être exigées, notamment sur le maintien des investissements en Allemagne ou sur la préservation des emplois. Côté américain, les autorités pourraient également examiner de près les implications en matière de concurrence et de souveraineté.

Le contexte géopolitique ajoute une couche de complexité, avec des relations parfois tendues entre Washington et Berlin, notamment sur les questions commerciales et de défense.

Cette réflexion intervient dans un moment charnière pour le secteur. L’Union européenne cherche à assouplir ses règles en matière de fusions afin de favoriser l’émergence de champions capables de rivaliser avec les géants américains et chinois. Le rachat de SFR par exemple pourrait faire évoluer les choses, s’il aboutit.

Dans ce contexte, un rapprochement entre Deutsche Telekom et T-Mobile US pourrait apparaître plus acceptable qu’auparavant, même s’il reste semé d’embûches. Le projet illustre en tout cas une tendance de fond : la consolidation du secteur des télécoms à l’échelle mondiale.

Pour l’heure, aucune décision n’a été arrêtée. Les deux groupes se contentent de rappeler qu’ils ne commentent pas les spéculations de marché. Mais le simple fait qu’un tel scénario soit étudié témoigne d’une évolution stratégique majeure.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox