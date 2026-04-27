Bouygues Telecom lance Mega Big et attaque Free sur le terrain des forfaits XXL

L’opérateur lance deux nouveautés cette semaine, dont un forfait qui cherche à faire de l’ombre à la dernière offre de Free.

Bouygues Telecom accélère sur le mobile avec deux nouvelles offres, dont un forfait qui vient clairement se positionner face au Forfait Free Max. L’opérateur lance en effet « Mega BiG », une formule riche en data et tournée vers l’international, accompagnée d’une nouvelle solution de financement baptisée « Smart Change 24 mois ».

Mega BiG : une riposte directe au très haut de gamme de Free

Avec Mega BiG, Bouygues Telecom vise clairement les gros consommateurs de data, un terrain largement occupé jusqu’ici par Free et son offre Max. Le forfait inclut 250 Go de data utilisables en France, en Europe, dans les DOM et en Suisse, ainsi que 40 Go supplémentaires accessibles depuis plus de 150 destinations à travers le monde, dont les États-Unis, le Maroc, le Canada ou encore la Turquie.

À cela s’ajoutent les appels, SMS et MMS illimités depuis et vers ces zones principales, ce qui en fait une offre particulièrement adaptée aux profils très connectés, notamment les jeunes, les étudiants ou les utilisateurs en mobilité fréquente. Streaming, visio, réseaux sociaux ou télétravail à l’étranger : l’objectif est de couvrir tous les usages sans trop de contraintes.

Le timing de cette offre laisse peu de place au doute : entre un nombre important de destinations dont certains justement mises en avant par Free comme le Maroc ou le Japon et une grosse enveloppe de data à l’étranger, Bouygues Telecom veut un forfait qui puisse concurrencer Free Max. Cela va même jusqu’aux tarifs annoncés avec un prix de 19,99 euros par mois pour les clients de la gamme BiG (les abonnés Bbox), ou 29,99 euros pour les autres, soit exactement le même prix que le forfait Premium de Free lancé il y a quelques semaines. Le forfait est proposé sans engagement, ou avec un engagement de 24 mois dans le cadre d’un achat de smartphone, renforçant encore sa compétitivité face aux offres premium du marché.

Destinations en Europe :

Açores, Îles Aland, Allemagne, Andorre, Angleterre, Autriche, Baléares, Belgique, Bulgarie, Canaries, Chypre, Corfou, Crète, Croatie, Cyclades, Danemark, Écosse, Espagne, Estonie, Îles Féroé, Finlande, Gibraltar, Grèce, Guernesey, Hongrie, Irlande, Irlande du Nord, Islande, Italie, Jersey, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madère, Malte, Île de Man, Moldavie, Norvège, Pays de Galles, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Rhodes, Roumanie, Saint-Marin, Sardaigne, Sicile, Slovaquie, Slovénie, Suède, Ukraine, Vatican, Île de Wight. Autres destinations internationales :

Afrique du Sud, Alaska, Algérie, Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Aruba, Australie, Bangladesh, Barbade, Bénin, Bolivie, Botswana, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Colombie, Comores, Congo, Corée du Sud, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dominique, Égypte, Émirats arabes unis, Salvador, États-Unis, Gabon, Géorgie, Grenade, Guam, Guatemala, Haïti, Hawaï, Honduras, Inde, Indonésie, Israël, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kosovo, Macao, Madagascar, Malaisie, Mali, Maroc, Maurice, Mexique, Monténégro, Montserrat, Nicaragua, Nigeria, Nouvelle-Zélande, Ouzbékistan, Pakistan, Palaos, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, Polynésie française, Porto Rico, Qatar, République dominicaine, République démocratique du Congo, Russie, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Sénégal, Serbie, Singapour, Taïwan, Tanzanie, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Uruguay, Vietnam.

Cependant, sur le papier, le seul intérêt affiché de cette offre par rapport à Free Max est le nombre de destinations, plus élevé. Ici, pas d’illimité, ni en France ni à l’étranger, et pas de services complémentaires comme mVPN ou Free TV. Le tout pour le même tarif.

En parallèle, l’opérateur fait évoluer son offre de financement avec Smart Change 24 mois, une déclinaison du dispositif lancé en 2025. Le principe reste simple : permettre aux clients de changer de smartphone régulièrement sans avoir à gérer la revente de leur ancien appareil. Le client règle un faible acompte, puis étale le reste via un crédit sur 30 mois, avec des mensualités fixes. Au bout de 24 mois, il peut rapporter son smartphone en boutique, en choisir un nouveau, et Bouygues Telecom se charge de reprendre l’ancien appareil pour le reconditionner tout en clôturant le crédit restant, sans frais supplémentaires.

Pour accompagner le lancement, un taux à 0 % est proposé pendant quatre semaines, avant un retour à un TAEG standard. Cette offre est accessible sous condition de souscription à un forfait spécifique, et vient compléter la version 12 mois déjà existante, destinée aux utilisateurs souhaitant renouveler encore plus fréquemment leur appareil.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox