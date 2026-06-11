Fin de la 2G mais encore trop de cartes SIM à remplacer, l’Arcep pousse pour accélérer la transition

À quelques mois de l’arrêt définitif de la 2G en France métropolitaine, l’Arcep constate une accélération des changements d’équipements. Malgré cette tendance, plusieurs millions de cartes SIM utilisent encore des terminaux incompatibles avec la 4G et la 5G.

À quelques mois de l’arrêt définitif des réseaux 2G en France métropolitaine, l’Arcep fait le point sur l’avancée de la transition. Si le nombre de terminaux compatibles uniquement avec les anciennes générations mobiles diminue rapidement, plusieurs millions de cartes SIM restent encore utilisées dans des équipements qui devront évoluer.

Dans le cadre de la fermeture progressive des réseaux 2G et 3G annoncée par les opérateurs mobiles, l’Arcep poursuit son suivi trimestriel des cartes SIM encore présentes dans des terminaux compatibles uniquement avec ces anciennes technologies. L’objectif de cet observatoire est de mesurer l’impact des actions menées par les opérateurs pour accompagner les clients vers des équipements compatibles 4G ou 5G.

À six mois de l’extinction annoncée de la 2G au niveau national, et alors que plusieurs communes ont déjà commencé à perdre cette technologie, l’autorité publie ses nouveaux chiffres arrêtés à fin mars 2026.

Le principal enseignement de ce nouvel observatoire est une accélération de la disparition des cartes SIM utilisées dans des appareils uniquement compatibles 2G ou 3G/2G. Au premier trimestre 2026, leur nombre a diminué de 688 000 unités, contre 394 000 lors du trimestre précédent. À fin mars 2026, il reste toutefois encore 4,5 millions de cartes SIM installées dans des terminaux ne supportant pas les réseaux mobiles récents. Parmi elles, 2 millions concernent des équipements uniquement compatibles avec la 2G.

La baisse est particulièrement marquée sur ces dernières. Le nombre de cartes SIM présentes dans des terminaux uniquement 2G a reculé de 17,1 % en trois mois. Pour les cartes SIM présentes dans des appareils compatibles uniquement 2G ou 3G/2G, la baisse atteint 13,2 %. Les terminaux 2G représentent désormais une part réduite du parc mobile, mais restent encore présents dans certains usages. Pour les services classiques de voix, SMS et internet mobile, ils représentent 1,5 % des cartes SIM actives. Pour les usages liés aux machines (MtoM), la proportion monte à 3 %.

Les équipements professionnels encore à migrer

L’Arcep souligne également une accélération de la migration sur les usages machine-to-machine, qui concernent notamment des équipements connectés, des systèmes industriels ou certains dispositifs nécessitant encore une connectivité mobile. Le nombre de cartes SIM 2G utilisées pour ces services a diminué de 21,5 % au premier trimestre 2026, contre une baisse de 9,2 % au trimestre précédent. Pour les usages voix, SMS et internet mobile, la baisse atteint 14 %, contre 9,5 % au dernier trimestre 2025.

Cette accélération reste toutefois nécessaire pour atteindre un rythme suffisant avant l’arrêt complet des réseaux 2G. L’Arcep estime que les migrations doivent encore s’intensifier afin d’éviter que certains utilisateurs ou équipements se retrouvent sans service lorsque les opérateurs couperont définitivement ces réseaux.

Une annonce qui intervient peu de temps après la fermeture la 2G dans 7 nouveaux départements chez Orange. Après cette nouvelle vague de fermeture, le calendrier marquera une pause estivale avant une accélération à la rentrée. Orange prévoit en effet de lancer le 22 septembre la phase finale de l’arrêt de la 2G sur le reste du territoire métropolitain. L’extinction complète du réseau est actuellement programmée pour le 20 octobre 2026. Du côté de SFR et Bouygues, le coup d’envoi est fixé au 15 novembre 2026. Chez SFR, l’arrêt débutera dans les zones très denses entre le 15 et le 30 novembre, avant une généralisation du 1er au 15 décembre sur l’ensemble du territoire. Bouygues Telecom procédera également en deux temps : une première phase ciblée dès le 15 novembre dans certaines villes pilotes (Brest, Guipavas, Nancy, Vandœuvre-lès-Nancy), suivie d’une extinction nationale du 1er au 15 décembre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox