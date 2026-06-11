TF1 relance discrètement son offensive sur M6, le projet de fusion renaît peu à peu de ses cendres

Enterrée en 2022, l’idée d’un mariage entre TF1 et M6 n’aurait jamais vraiment disparu. Selon plusieurs informations, les discussions ont repris en coulisses autour d’un nouveau montage impliquant également CMA CGM.

Trois ans après l’abandon de leur projet de fusion, TF1 et M6 seraient de nouveau en discussions en vue d’un rapprochement, selon des informations du Parisien. D’après le quotidien, plusieurs réunions confidentielles auraient eu lieu ces dernières semaines autour d’un possible rachat du groupe M6 par TF1. Cette fois, le montage envisagé serait différent de celui présenté en 2021. Une partie des actifs de M6 pourrait notamment être reprise par le groupe CMA CGM, déjà actionnaire du groupe via sa participation dans M6 et propriétaire de BFMTV.

Le marché croit visiblement à ce scénario puisqu’ à la suite de ces révélations, le titre M6 a fortement progressé à la Bourse de Paris (+8%), tandis que TF1 enregistrait également une hausse plus modérée. Cette opération permettrait à RTL Group, principal actionnaire de M6 avec près de 48,5 % du capital, de préparer sa sortie. Le prix évoqué atteindrait 20 euros par action, valorisant M6 à environ 2,5 milliards d’euros.

Reste toutefois un obstacle de taille, celui de la réglementation. Toujours selon le quotidien, une telle opération ne pourrait intervenir avant mai 2028, soit cinq ans après le renouvellement de la fréquence TNT de M6. Une échéance qui laisse encore du temps avant un éventuel retour du grand projet de consolidation de l’audiovisuel privé français.

Cette information fait écho à des révélations publiées au mois d’avril par Challenges qui affirmait alors que RTL Group, maison mère de M6, envisageait de céder sa participation dans le groupe audiovisuel avant l’élection présidentielle de 2027. Plusieurs prétendants étaient déjà évoqués, notamment TF1, qui n’a jamais totalement abandonné l’idée d’un rapprochement malgré l’échec de la fusion de 2022, mais aussi CMA CGM, propriétaire de BFMTV et RMC. À l’époque, le président de l’Autorité de la concurrence, Benoît Cœuré, estimait d’ailleurs que l’évolution du marché, marquée par la montée en puissance des plateformes de streaming, pouvait conduire à réexaminer différemment ce type d’opération.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox