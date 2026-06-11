Voici comment regarder la Coupe du monde 2026 de football en 4K sur les Freebox et Free TV

La Coupe du monde de football 2026 débute ce 11 juin aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Pour les abonnés Freebox équipés d’un téléviseur compatible, une partie de la compétition pourra être suivie en 4K.

Du 11 juin au 19 juillet, la planète football vivra au rythme de la première Coupe du monde à 48 équipes. Au total, 104 rencontres seront disputées, mais tous les matchs ne seront pas accessibles en 4K en France. Le groupe M6 a acquis les droits de diffusion de 54 rencontres en clair. Parmi elles figurent notamment le match d’ouverture ce soir à 21h opposant le Mexique à l’Afrique du Sud, les rencontres de l’équipe de France, les demi-finales ainsi que la finale.

Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox mais aussi d’Orange, SFR et Bouygues Telecom, l’ensemble de ces matchs sera proposé sur M6 4K. La chaîne est déjà accessible sur le canal 996 des Freebox compatibles 4K, qu’il s’agisse d’une connexion fibre, xDSL ou 4G/5G. Les détenteurs d’une Freebox Pop, mini 4K, Ultra, Delta ou Révolution associée à un Player 4K compatible pourront ainsi profiter des rencontres dans une définition bien supérieure à la HD classique. Pour ceux qui préfèrent regarder les matchs via une application, la chaîne M6 4K est également disponible sur Free TV , sous réserve de disposer d’un appareil compatible.

Le plus grand événement de la planète commence sur M6 😍⚽️

Premier match de la compétition : le Mexique affronte l’Afrique du Sud 🔥#CDM2026 – Mexique / Afrique du Sud, ce soir à 20:50 en direct sur M6 et @M6plusofficiel pic.twitter.com/spLFAzDEIw — M6 – Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 11, 2026

Comme lors des précédentes éditions, beIN Sports diffusera l’intégralité de la compétition, soit les 104 matchs du tournoi. En revanche, aucune diffusion en 4K n’est prévue sur le marché français. Les abonnés devront donc se contenter des chaînes beIN Sports en HD pour suivre les rencontres non diffusées par M6. Sur le plan technique, les rencontres devraient être produites en 4K HDR avec une cadence proche de 60 images par seconde, conformément aux standards utilisés en Amérique du Nord, explique de son côté Ultra-4K.fr. Les diffuseurs français devront ensuite adapter ce signal au standard européen

Vérifiez votre installation avant le coup d’envoi

Pour profiter pleinement de la Coupe du monde en 4K sur une Freebox, plusieurs conditions doivent être réunies : disposer d’un téléviseur Ultra HD, d’un Player compatible 4K et sélectionner la chaîne M6 4K sur le canal 996. Une connexion internet stable de 25 à 50 Mbps reste également recommandée, notamment pour les usages via les applications. Les abonnés Free Mobile peuvent également en profiter via l’app Free TV.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox