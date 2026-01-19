Fin du cuivre : certaines communes conserveront leur connexion ADSL pour au moins un an de plus

La fermeture technique du lot 2 du réseau cuivre est largement validée, avec encore des points de vigilance.

La fermeture technique du lot 2 du réseau téléphonique cuivre entre dans sa phase décisive. Fin janvier, 763 communes verront bien leur réseau cuivre définitivement coupé, ce qui concernera environ 833 000 locaux. Une étape majeure du plan national d’extinction du cuivre, que l’Avicca considère comme une réussite sur le plan quantitatif.

Cette avancée témoigne de la mobilisation conjointe de l’État, des collectivités, d’Orange cuivre, des opérateurs commerciaux, des opérateurs d’infrastructure et plus largement de l’ensemble de la filière télécoms autour de ce chantier d’ampleur. Si l’essentiel du calendrier est respecté, l’Avicca souligne toutefois la persistance de 3 704 “blocages d’éligibilité” dans les communes concernées. Concrètement, ces situations correspondent à des logements qui ne peuvent pas encore être raccordés à la fibre en raison de difficultés techniques temporaires : travaux de génie civil, enfouissement de réseaux, remise à niveau d’armoires de rue ou encore contraintes d’accès.

Des reports assumés pour 66 communes

Tout ne se déroulera cependant pas comme prévu partout. La fermeture technique de 66 communes du lot 2 est reportée, dont 61 à janvier 2027 et 5 à janvier 2028. Parmi elles figurent notamment Santa-Maria-di-Lota en Corse, pourtant attendue en fibre dès 2019 dans le cadre de l’AMII, ou encore Auxerre, initialement annoncée pour 2018.

Ces reports concernent près de 90 000 lignes, majoritairement situées en zone d’initiative privée. Pour l’Avicca, il s’agit malgré tout d’une décision préférable à une coupure prématurée : les derniers abonnés au cuivre pourront ainsi migrer vers la fibre dans de meilleures conditions. Un risque subsiste toutefois : la crédibilité du calendrier. Après avoir été incités à migrer rapidement sous peine de coupure début 2026, certains abonnés pourraient désormais douter de la réalité d’une fermeture future. On peut noter qu’il ne s’agit pas des seuls ajustements au calendrier pour Orange : plusieurs milliers de communes ont vu la fermeture commerciale reportée d’un an récemment.

En conclusion, l’Avicca estime que la grande majorité des communes du lot 2 franchit avec succès la seconde et dernière étape de fermeture, tout en saluant les reports lorsqu’ils sont justifiés. Cette rectification ciblée démontre, selon l’association, que l’Arcep exerce un contrôle effectif sur le respect des critères de fermeture, tant commerciale que technique, et qu’Orange cuivre tient compte des demandes du régulateur.

Reste désormais à observer la fermeture effective du réseau cuivre dans les 763 communes concernées, avec l’espoir que cette nouvelle étape se déroule aussi sereinement que celle du lot 1 en janvier 2025.

