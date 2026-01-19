Freebox Pop, Ultra et mini 4K : une nouvelle star débarque avec sa chaîne gratuite sur Pluto TV, et vous la connaissez forcément

Les plus jeunes téléspectateurs ont droit à une nouvelle arrivée sur Pluto TV avec l’arrivée de Barbie.

Pluto TV étoffe aujourd’hui son offre gratuite financée par la publicité avec le lancement de Barbie & Friends, une chaîne FAST entièrement dédiée à l’univers de la célèbre poupée et de ses amis. Accessible sans inscription, 24h/24 et totalement gratuite, cette nouvelle chaîne vient renforcer le catalogue jeunesse de la plateforme, qui compte désormais 14 chaînes pour enfants.

Avec Barbie & Friends, Pluto TV propose une programmation axée sur l’animation et l’aventure, mettant en scène Barbie et d’autres personnages emblématiques dans des histoires adaptées au jeune public. La chaîne diffuse en continu des épisodes et programmes pensés pour divertir les enfants, tout en véhiculant des valeurs positives comme l’amitié, la créativité et la confiance en soi.

Pour rappel, Pluto TV est disponible gratuitement sur le web, sur mobile et sur de nombreux appareils connectés, dont les Smart TV, Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV, mais aussi sur le player Free TV 4K, le tout sans avoir besoin de créer de comptes.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox