Orange lance une nouvelle vente flash pour ses abonnés Livebox avec Disney+ sans pub à prix réduit

Bonne nouvelle pour les clients Livebox. Orange propose une vente flash sur Disney+ Standard sans publicité, avec un tarif réduit pendant six mois.

Pour avoir Disney+ à petit prix, sans pub chez Orange, il faudra faire vite. Dans le cadre de cette opération, l’abonnement Disney+ Standard sans pub est proposé à 6,99 euros par mois pendant six mois, au lieu de 10,99 euros. À l’issue de cette période promotionnelle, l’offre bascule automatiquement au tarif normal de 10,99 euros par mois.

L’abonnement est sans engagement et peut être résilié à tout moment. Pour rappel, la formule Standard sans publicité inclut :

un accès en Full HD

le visionnage sur deux écrans simultanés

les téléchargements autorisés sur jusqu’à 10 appareils

le son en 5.1

La vente flash est valable du 5 mars au 15 mars 2026, via la TV d’Orange, l’application TV ou sur orange.fr. Elle est réservée aux abonnés internet, téléphone et TV d’Orange, sous réserve d’éligibilité technique et de décodeur compatible. L’offre est destinée aux clients qui ne sont pas actuellement abonnés à Disney+ et qui ne l’ont pas résilié au cours des 12 derniers mois. Elle n’est pas cumulable avec d’autres promotions.

L’accès au service nécessite la création et l’activation d’un compte auprès de Disney. Les clients disposant déjà d’un compte peuvent utiliser leurs identifiants habituels.

Un avantage supplémentaire pour les abonnés Livebox Max

Les abonnés à l’offre Livebox Max peuvent également profiter d’une remise de 5 euros par mois sur Disney+, selon les conditions en vigueur. Une réduction qui peut rendre l’abonnement encore plus attractif pour les clients les plus premium de l’opérateur.

D’autres opérateurs proposent des offres autour des services de streaming pour rendre leurs abonnements plus attrayants. N’hésitez pas à vérifier sur notre comparatif laquelle vous paraît la plus avantageuse.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox