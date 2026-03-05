Orange et des géants des télécoms unissent leurs forces pour “simplifier radicalement le déploiement d’applications critiques” en Europe

Orange et ses partenaires veulent offrir aux industriels un cloud distribué, maîtrisé et pensé pour l’IA et les usages critiques.

À l’occasion du Mobile World Congress, Orange a officialisé, aux côtés de Deutsche Telekom, Telefónica, Telecom Italia et Vodafone, le lancement de la « Edge Federation ». Cette plateforme commune ambitionne de simplifier radicalement le déploiement d’applications critiques à l’échelle européenne, en s’appuyant sur une approche unifiée du edge computing.

Une alternative aux énormes centres de données

Pour de nombreuses entreprises, notamment dans l’industrie ou la gestion des infrastructures urbaines, le recours aux hyperscalers traditionnels, ces datacenters à grande échelle, montre aujourd’hui ses limites. Les applications critiques comme la robotique industrielle, la supervision de flux urbains ou certaines briques d’intelligence artificielle exigent une latence ultra-faible, une disponibilité garantie et une visibilité fine sur l’état du réseau.

Le Telco Edge/Cloud défendu par les opérateurs européens repose sur une logique différente du cloud classique. Il ne s’agit pas seulement de fournir de la puissance de calcul et du stockage, mais d’y adjoindre l’intelligence du réseau. Seuls les opérateurs sont en mesure d’apporter des informations précises sur la qualité de service et la performance, indispensables pour piloter des robots industriels ou synchroniser des sites répartis dans plusieurs pays.

En rapprochant la puissance de calcul au plus près des utilisateurs, directement dans les infrastructures télécoms, la Edge Federation permet de traiter les données localement. Ce choix répond à un double impératif : réduire la latence et limiter les coûts de transit de données, notamment pour les usages liés à l’IA, tout en conservant une maîtrise sur la localisation des flux.

Un guichet unique pour l’Europe

L’un des objectifs majeurs de la Edge Federation est de proposer un véritable guichet unique aux grands comptes. Concrètement, une entreprise qui contractualise avec un opérateur membre dans un pays peut bénéficier des mêmes services dans les autres pays partenaires, sans devoir négocier séparément avec chaque acteur local.

Cette logique de fédération introduit une forme d’itinérance du cloud. Un industriel disposant d’usines en France, en Allemagne et en Italie peut ainsi déployer des applications identiques, avec un niveau de performance homogène, tout en conservant un traitement local des données dans chaque pays.

La plateforme répond à trois enjeux principaux : la simplicité de déploiement, l’ubiquité des applications et la résilience. En cas d’indisponibilité d’un serveur dans un pays, un partenaire situé dans un pays voisin peut prendre le relais rapidement. Cette architecture distribuée vise à offrir une alternative hybride entre la dépendance à un hyperscaler unique et le déploiement de serveurs physiques sur chaque site client.

Au-delà des performances techniques, la Edge Federation s’inscrit dans une logique de souveraineté numérique. En conservant les données sur le sol européen, les opérateurs entendent répondre aux exigences réglementaires et stratégiques de nombreux secteurs industriels.

Pour des acteurs sensibles comme l’aéronautique ou la défense, la garantie que les données ne transitent ni vers les États-Unis ni vers la Chine constitue un argument déterminant. Certains partenaires ont déjà développé des infrastructures dédiées à l’IA locale, capables d’entraîner et d’exécuter des modèles au plus près des sites industriels.

Des tests en conditions réelles ont été menés afin de valider l’interopérabilité des systèmes entre opérateurs. Au Mobile World Congress, la démonstration se veut claire : les opérateurs européens ne se positionnent plus uniquement comme fournisseurs de connectivité, mais comme architectes d’une plateforme intelligente et unifiée à l’échelle du continent.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox