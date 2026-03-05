Iliad Italia lance “Pulsar”, un festival itinérant pour encourager les vocations dans les technologies du futur

L’opérateur italien de la maison mère de Free veut contribuer à démocratiser la science et susciter des vocations dans les métiers technologiques. Sur LinkedIn, l’opérateur annonce le lancement de PULSAR – STEM Festival 2026, un événement itinérant qui traversera plusieurs villes italiennes afin de mettre en lumière les disciplines scientifiques et leur rôle dans la transformation numérique.

Le secteur des télécoms évolue très vite (5G, cloud, IA, cybersécurité, satellites). Dans ce contexte, les opérateurs expliquent avoir besoin de beaucoup plus d’ingénieurs, data scientists et spécialistes réseau. Afin de mettre en lumière les carrières dans les domaines scientifiques et techniques, souvent regroupés sous l’acronyme STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques), Iliad lance en Italie son propre festival

Baptisé PULSAR – Festival delle STEM 2026, celui-ci débutera le 10 mars 2026 à Rome, avec un grand rendez-vous réunissant représentants politiques, universitaires, entreprises et personnalités du monde scientifique. Plusieurs figures institutionnelles et académiques sont attendues, dont la ministre italienne de l’Université et de la Recherche Anna Maria Bernini et Claudia Pratelli pour la municipalité de Rome. Le programme prévoit également la participation de deux astronautes de European Space Agency, Anthea Evelina Comellini et Andrea Patassa.

Des responsables d’universités et d’organisations professionnelles interviendront également pour évoquer les compétences et les métiers scientifiques de demain, avec notamment Antonella Polimeni, rectrice de Sapienza Università di Roma, et Giovanna Spatari, rectrice de l’Università degli Studi di Messina. La soirée doit se conclure par une séquence mêlant culture et divertissement avec la chanteuse Ditonellapiaga et l’humoriste Stefano Rapone, dans l’objectif de montrer que la science peut aussi être accessible et ludique.

Au-delà de ce lancement à Rome, PULSAR doit ensuite se transformer en conversation itinérante dans sept villes italiennes. L’ambition affichée est de « briser les préjugés et les barrières autour des sujets scientifiques » et de montrer que les disciplines STEM ne sont pas éloignées de la vie quotidienne. Pour Iliad, il s’agit de rappeler que ces domaines sont devenus essentiels dans de nombreux secteurs : réseaux télécoms, intelligence artificielle, cybersécurité ou encore transformation numérique des entreprises. Cette initiative s’inscrit dans un mouvement plus large au sein de l’industrie des télécommunications. Plusieurs grands groupes européens multiplient les programmes pour promouvoir les compétences scientifiques, considérées comme indispensables pour soutenir l’innovation.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox