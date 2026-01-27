Abonnés Freebox : lancement d’une opération spéciale, avalanche de promos sur de nombreux films

C’est le retour des VODays, une semaine dédiée au cinéma sur les principales plateformes de vidéo à la demande, idéale pour enrichir sa collection de films à moindre coût.

Du 26 janvier au 1er février 2026, de nombreux services de VOD participent à l’opération en proposant des tarifs réduits sur une large sélection de films. L’événement s’adresse aussi bien aux amateurs de grands classiques qu’à ceux qui recherchent des titres plus récents. Plusieurs de ces films sont par ailleurs accessibles directement depuis les Freebox.

Les VODays offrent la possibilité d’acheter ou de louer des films à des prix attractifs sur différentes plateformes, notamment via les players Freebox avec Canal VOD ou Prime Video. D’autres acteurs sont également de la partie, comme Apple TV, Arte VOD, Orange VOD, Premiere Max, Rakuten TV, Pathé Home ou encore Viva. Pour en profiter, il suffit de se rendre sur l’une de ces plateformes et de consulter la sélection dédiée aux VODays, généralement bien mise en avant, par exemple sur Filmo ou Prime Video.

Pour une première utilisation, la création d’un compte peut être nécessaire, une démarche rapide avant de pouvoir accéder à ses achats et locations. Parmi les offres proposées, on peut notamment trouver le très récompensé Sinners en UHD sur Amazon Prime Video à l’achat pour 4,99 € au lieu de 7.99€, ou le Comte de MonteCristo à moitié prix à l’achat comme en location. De quoi satisfaire toutes les envies cinéma.

