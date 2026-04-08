NRJ Mobile se lance dans la fibre avec une offre star venant de Bouygues Telecom

La B&You Pure Fibre est désormais proposée par NRJ Mobile.

Depuis le 7 avril, NRJ Mobile élargit son catalogue avec une offre fixe en fibre optique. Une nouveauté qui marque une évolution pour l’opérateur, jusqu’ici principalement positionné sur le mobile.

Cette nouvelle offre n’est pas totalement inédite. Elle repose en réalité sur une collaboration avec son propriétaire Bouygues Telecom, qui fournit l’infrastructure et le service. Concrètement, il s’agit d’un nouveau canal de distribution pour l’offre B&You Pure Fibre. NRJ Mobile joue ici un rôle de vitrine commerciale, puisque la souscription redirige directement vers le site de Bouygues Telecom.

Sur le plan technique, l’offre reste strictement la même que celle proposée par Bouygues :

Débit descendant jusqu’à 2 Gb/s

Débit montant jusqu’à 900 Mb/s

Bbox WiFi 7 incluse

Répéteur WiFi 7 disponible en option

L’offre se concentre uniquement sur l’accès internet, sans inclure de télévision ni de téléphonie fixe. Le tarif est également identique : 24,99 euros par mois, sans engagement. NRJ Mobile ajoute toutefois un petit avantage pour ses abonnés mobile. Les frais de mise en service, habituellement facturés 48 euros, sont remboursés après souscription. Il faut néanmoins avancer cette somme, puis en faire la demande pour obtenir un remboursement sous environ huit semaines.

Avec cette offre, NRJ Mobile ne révolutionne pas le marché mais amorce une diversification logique. En s’appuyant sur l’infrastructure de Bouygues Telecom, l’opérateur limite les risques tout en enrichissant son catalogue.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox