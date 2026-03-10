Rachat de SFR : “aucune mauvaise surprise” pour les opérateurs, une nouvelle offre devrait vite arriver

Après avoir épluché les chiffres de l’opérateur au carré rouge, Bouygues, Iliad et Orange préparent leur prochaine offre pour s’en emparer.

Le projet de rachat de SFR par un consortium réunissant Bouygues Telecom, Iliad (maison mère de Free) et Orange entre dans une phase décisive. Après plusieurs mois de discussions et d’analyses financières, un accord pourrait être trouvé d’ici la fin mars ou le début du mois d’avril, signe que l’opération n’a peut-être jamais été aussi proche d’aboutir.

Les trois opérateurs intéressés viennent d’achever la phase d’audit approfondi des actifs de SFR, organisée par sa maison mère Altice France, contrôlée par le milliardaire Patrick Drahi. Selon plusieurs sources de la Tribune, impliquées dans les négociations, cette étape s’est déroulée sans accroc. Début janvier, Altice avait ouvert une vaste data room contenant des milliers de documents financiers, techniques et commerciaux. Des centaines d’experts, banquiers, avocats ou consultants, ont pu analyser ces données au sein de « clean teams », des équipes indépendantes chargées d’étudier les informations sensibles sans risque pour la concurrence. « Nous avons obtenu toutes les informations que nous avions demandées », confie ainsi un membre du consortium. « Aucune mauvaise surprise », confirme un autre.

Une nouvelle offre attendue très prochainement

La balle est désormais dans le camp des trois opérateurs. Chacun prépare actuellement ses rapports internes afin de définir la structure de la future offre et le partage des actifs. L’objectif reste inchangé : soumettre une seconde proposition de rachat, idéalement avant la fin du mois de mars ou au début du mois d’avril. Le trio avait déjà formulé une première offre d’environ 17 milliards d’euros à l’automne, pour une valorisation globale estimée à 21 milliards, refusée à l’époque par Patrick Drahi.

Cette fois, la proposition devrait être plus élevée. Les montants évoqués dans les discussions se situeraient entre 20 et 24 milliards d’euros, ce qui pourrait rapprocher les positions entre vendeur et acheteurs. Le prix n’est toutefois pas le seul point sensible. Les opérateurs souhaitent également obtenir des garanties financières en cas de découverte ultérieure de problèmes dans les actifs de SFR.

Le consortium cherche notamment à inclure des clauses permettant une réduction du prix ou un remboursement partiel si des difficultés apparaissaient après la transaction, par exemple la faillite d’un fournisseur ou un système informatique incompatible. Ce type de mécanisme est courant dans les grandes opérations de fusion-acquisition et s’apparente, selon les acteurs du dossier, à la notion de « vice caché » lors de l’achat d’un bien immobilier.

Malgré ces avancées, l’équilibre du consortium reste fragile. Les relations entre les dirigeants des trois groupes ont souvent été marquées par des rivalités historiques. La directrice générale d’Orange, Christel Heydemann, a récemment reconnu que les discussions restaient délicates, évoquant « une émotion perceptible, liée à l’histoire vécue par ces acteurs dans le passé ». Même constat du côté de Olivier Roussat, directeur général de Bouygues Telecom, qui a admis récemment que « deux acteurs n’étaient pas réputés pour une amitié franche et sincère », une allusion transparente aux tensions historiques entre Bouygues et le groupe fondé par Xavier Niel.

Si l’entente entre les trois opérateurs venait à échouer, Patrick Drahi disposerait encore d’une alternative : vendre les actifs de SFR séparément. Dans ce scénario, les opérateurs redeviendraient concurrents pour récupérer certaines activités, ce qui pourrait même faire monter les enchères.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox