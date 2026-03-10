Une révolution inattendue arrive pour les appels téléphoniques : Orange, Bouygues, Free et SFR vont-ils répondre présent ?

Présentée lors du Mobile World Congress, une nouvelle technologie du géant des télécoms Deutsch Telekom va transformer les appels téléphoniques en y intégrant traduction instantanée, assistance et résumés automatiques grâce à l’intelligence artificielle directement intégrée à son réseau. Déployée prochainement en Allemagne, cette grande avancée va-t-elle faire des émules en France ?

Alors que l’innovation mobile dans les télécoms se concentre souvent sur la 5G, la 5G+ et les évolutions des réseaux, une autre transformation pourrait bientôt toucher un service que l’on croyait figé malgré l’amélioration de sa qualité avec la VoLTE et VoNR : l’appel téléphonique. Lors du Mobile World Congress, Deutsche Telekom a dévoilé une technologie capable de traduire en temps réel une conversation téléphonique, sans application et sans smartphone particulier, avec la prise en charge d’environ 50 langues prévue dans l’année.

Baptisé Magenta AI Call Assistant, ce dispositif basé sur l’intelligence artificielle peut également fournir une assistance contextuelle pendant l’appel. Il est capable de répondre à certaines questions, de suggérer un restaurant à proximité, de vérifier des disponibilités ou encore de comparer des options de voyage. Autre fonction annoncée : le résumé automatique de l’appel. À la fin de la conversation, les points clés, rendez-vous et actions à retenir sont synthétisés afin d’éviter d’oublier des informations importantes.

Cette innovation soulève donc une question évidente : les opérateurs français comme Orange, Bouygues Telecom ou Free pourraient-ils suivre cette voie ? Si ces derniers n’ont pas encore commenté cette avancée technologique, celle-ci pourrait marquer une évolution importante pour un service que l’on pensait arrivé à maturité si elle tient ses promesses. L’appel téléphonique, longtemps limité à la simple transmission de la voix, pourrait devenir un véritable espace d’interaction assistée par l’IA. Avec leurs infrastructures réseau et leurs investissements croissants dans l’intelligence artificielle et les services numériques, les bases techniques existent déjà pour les opérateurs français.

Une IA directement intégrée dans le réseau téléphonique

La particularité de cette innovation tient à son architecture technique. Contrairement aux solutions de traduction ou d’assistance actuelles, l’intelligence artificielle n’est pas intégrée dans une application installée sur le téléphone : elle est directement implantée dans l’infrastructure réseau de l’opérateur. L’assistant repose sur une collaboration avec ElevenLabs, spécialiste de la synthèse vocale par intelligence artificielle, tandis que l’intégration technique dans le réseau est assurée par Radisys.

Le service fonctionne ainsi sur n’importe quel téléphone, qu’il s’agisse d’un smartphone récent ou d’un mobile plus ancien. Il suffit simplement de prononcer « Hey Magenta » pendant un appel pour activer l’assistant. Sans cette activation explicite, la conversation n’est ni analysée ni traitée.

Le déploiement de ce service est prévu courant 2026 pour les clients allemands de Deutsche Telekom. Cette fonctionnalité pourrait être proposée en option payante et laisse déjà entrevoir de nouvelles évolutions. À terme, l’assistant pourrait être capable d’effectuer des réservations directement pendant l’appel, par exemple dans un restaurant ou pour un rendez-vous médical, mais aussi de remplir automatiquement certains formulaires ou de poser des questions de clarification pendant la communication.

Source : Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox