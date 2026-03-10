Prime Video : un nouveau service de streaming autour d’une licence populaire débarque avec un essai gratuit

Une nouvelle plateforme jeunesse débarque en option sur Prime Video autour de l’univers des Winx.

L’offre de services proposés via Amazon Channels continue de s’enrichir. Cette fois, c’est Winx Club and Friends, un service entièrement consacré à l’univers des célèbres fées Winx Club, qui fait son arrivée sur Prime Video. La plateforme est désormais accessible en option pour les abonnés Amazon Prime, avec une semaine d’essai gratuite, puis un abonnement facturé 4,99 euros par mois sans engagement.

Ce nouveau service s’adresse principalement au jeune public et aux fans de la franchise. Il propose les différentes séries animées de l’univers Winx, mais aussi les téléfilms issus de la licence, permettant de suivre les aventures de Bloom et de ses amies fées à travers leurs combats, leurs amitiés et leurs découvertes magiques.

En plus de cet univers bien connu, Winx Club and Friends inclut également d’autres programmes jeunesse. Les abonnés pourront notamment retrouver la série d’aventure Huntik: Secrets & Seekers, qui suit un groupe de jeunes explorateurs à la recherche de puissants artefacts mythologiques, ainsi que Maggie & Bianca Fashion Friends, une série mêlant musique, mode et vie d’adolescentes dans une école artistique.

Comme les autres chaînes proposées via Amazon Channels, Winx Club and Friends est accessible directement depuis l’interface de Prime Video, sans application supplémentaire à installer. Les abonnés peuvent en profiter sur l’ensemble des appareils compatibles avec la plateforme, y compris les Freebox Pop, Freebox Ultra, Freebox Delta et Freebox mini 4K, ce qui permet une intégration simple et centralisée au sein de l’écosystème Amazon.

Pour rappel, Amazon Prime est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Freebox Ultra, donnant accès à Prime Video ainsi qu’à l’ensemble des chaînes optionnelles disponibles via Amazon Channels.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox