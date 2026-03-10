La nouvelle chaîne CNews Prime n’émet plus pour le moment sur les box de Free, Orange, SFR et Bouygues Telecom

En attendant le retour de la diffusion normale, les téléspectateurs sont invités à suivre l’actualité directement sur CNews ou via les plateformes numériques du groupe.

Les téléspectateurs qui tentent actuellement d’accéder à CNews Prime peuvent être surpris : la chaîne ne diffuse plus ses programmes pour le moment. À la place, un écran bleu indique simplement : « Pour suivre l’actualité, rendez-vous sur CNews et sur nos services digitaux. Réajustements techniques en cours. »

Ce message apparaît notamment sur les box des opérateurs, comme sur les Freebox de Free, où la chaîne est normalement accessible sur le canal 159. L’antenne semble donc temporairement interrompue. Selon les informations disponibles, cette interruption serait ainsi liée à plusieurs ajustements techniques. Il n’est pas à exclure que ceux-ci découlent d’un problème empêchant la diffusion.

CNews Prime, lancée fin novembre 2025 par le groupe Canal+, est une déclinaison numérique de la chaîne d’information CNews, destinée à diffuser en direct des événements, conférences de presse ou prises de parole politiques en continu. Pour l’heure, aucune communication officielle n’indique la durée de cette interruption.

