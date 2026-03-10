Droits TV : beIN Sports ne lâche pas la LFP et relance la bataille judiciaire

Après avoir payé près de 15 millions d’euros à la LFP, beIN Sports a décidé de contester la décision de justice en appel. Le différend sur les droits de diffusion de la Ligue 1 se poursuit.

Le bras de fer judiciaire entre beIN Sports et la Ligue de Football Professionnel (LFP) est loin d’être terminé. La chaîne franco-qatarienne a décidé de faire appel de sa condamnation à verser l’intégralité des sommes dues pour la diffusion de l’affiche du samedi après-midi de Ligue 1, selon les informations de l’Équipe.

Au cœur du conflit, les conditions de diffusion imposées à la chaîne pour le match du samedi après-midi. Estimant ces restrictions défavorables, beIN Sports avait choisi de ne pas régler l’intégralité des sommes prévues depuis le début de la saison. Le contrat prévoit un paiement d’environ 78,5 millions d’euros par an pour ce lot. Mais lors des échéances de paiement, la chaîne retirait 4,71 millions d’euros sur les 18 millions dus, contestant ainsi une partie de la facture. En parallèle, elle réclamait 29 millions d’euros d’indemnités.

Dans son jugement, le tribunal a finalement donné raison à la Ligue. Il a ordonné à beIN Sports de régler « la somme de 14 130 000 € au titre des soldes impayés » à LFP Media. Ces montants correspondaient aux échéances des 5 août, 5 octobre et 5 décembre 2025, assorties d’intérêts de retard. Au total, environ 15 millions d’euros ont été versés après la décision de justice.

Mais la chaîne n’entend pas en rester là. Elle a décidé de faire appel, prolongeant ainsi un conflit judiciaire déjà ancien avec l’instance du football français. Ce nouvel épisode s’inscrit dans une guérilla judiciaire plus large entre les diffuseurs et la Ligue. En effet, beIN Sports s’est également récemment associé à Canal+ pour saisir la Cour de cassation sur un autre front.

Les deux diffuseurs réclament toujours 660 millions d’euros à la LFP. Ils estiment avoir été désavantagés lors de la signature du contrat attribuant une grande partie des droits de la Ligue 1 à Amazon en juin 2021. Déboutés en première instance puis en appel, les deux groupes poursuivent désormais la procédure devant la plus haute juridiction française. Quoi qu’il advienne de ces procédures, la situation devrait évoluer dès la saison prochaine. beIN Sports ne diffusera plus la Ligue.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox