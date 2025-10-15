Netflix signe un partenariat inédit avec Spotify pour proposer de nouveaux types de contenus

Spotify et Netflix s’allient pour diffuser des podcasts vidéos sur la plateforme de SVOD dès 2026, une première pour le géant du streaming, et une manière de venir concurrencer YouTube.

Netflix s’apprête à investir un nouveau terrain : celui des podcasts vidéo. Le géant du streaming vient de conclure un accord avec Spotify pour proposer, dès début 2026, plus d’une douzaine de podcasts sur sa plateforme aux États-Unis, avant un déploiement international progressif.

Ce partenariat stratégique, qui associe deux poids lourds du divertissement, permettra aux abonnés Netflix d’accéder à 16 émissions issues des catalogues Spotify et The Ringer, couvrant des genres variés comme le sport, la culture ou le true crime. Parmi les titres annoncés figurent The Bill Simmons Podcast, The Rewatchables ou encore Conspiracy Theories.

« Chez Netflix, nous cherchons constamment de nouvelles façons de divertir nos abonnés, où et comme ils le souhaitent », explique Lauren Smith, vice-présidente de la stratégie de programmation. « Avec Spotify, nous allons offrir des versions vidéo complètes de podcasts emblématiques, apportant de nouvelles voix et perspectives à notre catalogue. »

Jusqu’à présent, YouTube dominait largement le marché du podcast vidéo. Ce partenariat pourrait rebattre les cartes : les épisodes complets concernés ne seront plus disponibles sur la plateforme de Google. Netflix, de son côté, ne diffusera pas de publicités supplémentaires, mais les annonces déjà intégrées via Spotify resteront présentes.

Pour Roman Wasenmüller, vice-président Podcasts chez Spotify, « ce partenariat marque un nouveau chapitre pour le podcasting. Il aide les créateurs à toucher de nouveaux publics et offre aux fans une manière inédite de redécouvrir leurs émissions préférées ». Ni la durée ni les conditions financières de l’accord n’ont été dévoilées, mais Netflix et Spotify prévoient déjà d’enrichir progressivement leur catalogue de podcasts vidéo et d’étendre leur disponibilité à d’autres marchés dans les années à venir.

