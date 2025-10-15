Cafeyn ajoute plusieurs cordes à son arc, la vidéo et les jeux de réflexion, le tout inclus pour les abonnés Freebox Ultra et Delta

L’application de presse en ligne enrichit son expérience mobile avec l’arrivée de formats vidéo et d’un espace jeux de réflexion (mots croisés, fléchés, Binero, Sudoku).

Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox Ultra et Delta qui profitent de Cafeyn sans surcoût, l’application s’est diversifiée récemment, de quoi feuilleter comme toujours… mais aussi regarder et jouer. Depuis la version 12.9.4 (déployée mi-juin) sur iOS, Cafeyn propose en effet des formats vidéo courts au sein de l’app, pour s’informer autrement dans les rubriques actualité et “people”. Une manière d’alterner entre lecture d’articles, podcasts déjà présents, et clips éditoriaux pensés pour le mobile.

Une « pause » jeux de réflexion au quotidien

Plus récemment, une autre misse à jour est venue apporter un nouvel onglet Jeux accessible dans le menu du bas. Vous y trouverez des mots croisés et mots fléchés, des grilles de Binero, et du Sudoku. Cette idée de mettre à disposition des jeux semble idéale pour une pause cérébrale entre deux articles. On trouve aussi une nouvelle sélection « À la Une » qui regroupe, en un coup d’œil, les temps forts de l’actualité.

En début d’année, deux autres nouveautés sont apparues, la suppression automatique de vos contenus téléchargés 2, 7 ou 30 jours après leur téléchargement. De quoi éviter de surcharger votre smartphone inutilement avec des articles déjà lus, ainsi que la mise en place un centre de notifications pour informer de toute nouvelle importante au sein de l’application, notamment autour de l’évolution de votre catalogue.

Cafeyn continue de se développer d’enrichir son catalogue via le rachat de miLibris, Blendle, Kidjo, et de la plateforme Toutabo/ePresse (Readly France) l’année dernière par exemple. Le service est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra, mais aussi proposé en option avec trois mois offerts aux abonnés Révolution Light, Pop et Ultra Essentiel

